《出旗制勝－麥穎儀》騰訊逆市破頂，吼購２３２１５沽１７２７１

《出旗制勝》恆指止步６連升，早段曾跌３１７點至全日低位２４６０２點。午後跌幅收窄

，收報２４７８７點，全日跌１３２點。大市成交金額急增逾一成，報１３０５億。ＡＴＭＸ股

周二表現普遍向好，當中除小米（０１８１０）外，其餘都能逆市升，而騰訊（００７００）升

幅最為搶眼，全日升逾４％。

報道指，美國上訴法院駁回司法部申請，指華府未有提交充足證據顯示要將ＷｅＣｈａｔ下

架的逼切性，或受消息影響，騰訊股價在周二（２７日）早段上過歷史高位５８８﹒５元，收市

亦能穩守５８０元大關，全日勁升４﹒２％，報５８５元，成交額較上日急增２﹒８倍，報

１６３億。截至上周五（２３日），北水已連續錄得３日？買入。將於１１月１２日公布第三季

業績，投資者如看好，或可留意騰訊購２３２１５，行使價６４０﹒５元，實際槓桿１０﹒８倍

，引伸波幅３９﹒３％，換股比率１００兌１，２０２０年１２月２４日到期。

相反，如認為騰訊股價近期的強勁升幅在短期內有回吐壓力，短線欲以認沽證部署淡倉，或

對衝手上持股的話，或可留意騰訊沽１７２７１，行使價５０８元，實際槓桿９﹒１倍，引伸波

幅３８％，換股比率１００兌１，２０２１年０１月１９日到期。

近日市場其中一個焦點落在個股的第三季業績出爐。將於明日（２９日）公布第三季業績的

比亞迪（０１２１１）上調早前盈利預測，估計今年首三季純利由介乎２８－３０億增至３４－

３６億元人民幣，昨日升逾４％。另有大行指比亞迪與卡車製造商日野汽車工業的合資企業不但

提供卡車電動車電池的商機，如果比亞迪開拓相關電動卡車業務，預計２０２５年，比亞迪對外

電池發貨量有望增長逾兩倍。投資者如看好，或可留意比亞迪購１１７９８，行使價

１６３﹒８８元，實際槓桿２﹒８倍，引伸波幅６９﹒３％，換股比率１００兌１，２０２１年

０７月２９日到期。

但亦須留意到，比亞迪上周五錄得北水淨流出，投資者如看淡，或可留意比亞迪沽

１１７９５，行使價１２８﹒８８元，實際槓桿２﹒３倍，引伸波幅６８﹒２％，換股比率

１００兌１，２０２１年０４月２９日到期。《花旗上市結構性產品部副總裁 麥穎儀》



註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款

項。結構性產品之價格可升可跌，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。投資前

應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。

