《運籌帷幄－梁業豪》本周好友宜多作退守，提供１００個新會籍

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３７﹒５％和４０％，

局勢則分別屬於向好和偏淡。昨天（２７日）港股假後復市，受到上晚（２６日）美股顯著下跌

的影響，走勢反覆偏淡。然而，往恆指與國指的日線圖上看，「一浪高於一浪」的短期向好局勢

並沒有被破壞。事實上，昨天大市的表現可謂榮辱互見，不乏逆市報升者，且頭四位成交金額最

多的股票，包括騰訊（００７００）、阿里巴巴（０９９８８）、匯控（００００５）與美團點

評（０３６９０）皆報升。

未來數個交易日為好友應多作退守的日子，期間大家應多留意「證券排行榜」內各股票的強

弱勢變化。現有ＷｈａｔｓＡｐｐ會員可繼續每個交易日免費收取筆者的相關中線投資分析結果

，但因資源所限，是期接受新申請的名額從過往每季３００名降至每季１００名，先到先得，即

時開始接受申請。有興取者，請即將英文全名（如Ｍｒ Ｐａｕｌ Ｍａｎ或Ｍｓ

Ｃｈｅｕｎｇ﹐ Ｓｉｕ Ｈａ）透過ＷｈａｔｓＡｐｐ（＋８５２ ６６２１９７２８）傳送

給筆者作記錄，額滿即止。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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