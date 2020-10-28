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28/10/2020 08:10

《缸邊隨筆－石鏡泉》如果拜登勝出

　　《缸邊隨筆》無論特朗普或拜登勝出這個選舉，對中國都是一樣，因為共和、民主兩黨都是
同樣的反華。但對投資者言，還是特朗普勝出好，因為拜登勝出，就易出亂子。
　
　　彭博新聞謂美國人在媒體上看了不少錯誤信息，不少人相信了這些錯誤信息。
　
＊郵寄選票影響選舉結果＊
　
　　這些被美國媒體發報的信息，又會被特朗普和拜登拿來說事。其中最受關注的是郵寄選票，
因為：
　
　　（１）美國郵政明言人手不足，未必能及時將郵寄選票按時送抵票站。
　
　　（２）有傳媒找到在Ｋｅｎｔｕｃｋｙ，Ｎｅｗ　Ｊｅｒｓｅｙ等州，都有郵政員工，將郵
寄選票拋落垃圾崗，以減輕他們的工作。
　
　　（３）今周一（２６日），美國高等法院支持賓夕凡尼亞州高等法院之判定，在投票截止日
之後三天收到的郵寄選票都當有效，此即１１月４日未必有齊選票，亦即不可能於１１月４日有
選舉結果，最快也要１１月６日才有望有選舉結果。
　
　　（４）賓夕法尼亞州的高等法院，亦判決，選票上簽名與登記冊上簽名字跡不符，一樣有效

　
　　（５）特朗普團隊控告內華達州其中一個最大的縣，在監票員未到場前，不可以自信封內取
出選票。此即不少郵寄選票可能要在１１月３日之後才能拆開，如人手不足，拆件需時，要多久
？不知。
　
　　有家調查公司Ｃａｓｃｅｎｄ，做了個特朗普與拜登的勝算表。
　
　　截至１０月２２日，特朗普可望得１３５張選舉人票，要再贏得多１３５張選舉人表才可勝
出。但在１０月２２日，特朗普可能只能多拿１１８張選舉人票。
　
　　亦是截至１０月２２日，拜登可望得１８４張選舉人票，要多取得８６張選舉人票才可勝出
。而在１０月２２日估計，拜登是可以再得９８張選舉人票。
　
　　兩者相比，即是拜登有望勝出。不過，未到揭盅，情況仍會有變，因為一些搖擺州中的民意
可變。
　
　　民意怎變？今夏的暴亂，使一些美國人當是拜登所發動，轉而去支持特朗普。
　
　　不少已用郵寄選票的投票者，近日正查詢，可否改變投票選擇，如這是可以，亦多人去改原
先的投票選擇的話，１１月３日就未可能選出總統。
　
　　所以１１月３日，不是塵埃落定日，而是混亂啟動日。因此不少美國人已武裝自己，以防選
舉後的動亂。
　
　　無論是１１月３日還是甚麼日子選出了美總統和參議院人員，美國銀行的分析員列出了四個
可能情況。
　
　　可見，拜登勝出，可以一就死（通縮），一就生（爆升）；特朗普勝出，可以生生地（擴張
），或不用全死（滯脹），所以都是特朗普勝出好。另外，如果特朗普被Ｆｉｒｅ，他的支持者
一定Ｆｉｒｅ（開槍），美國可以內亂一陣子。當然拜登如輸，他的支持者也一樣可以開槍，這
就是全世界政權的產生手段：槍桿子出政權。理性民主要人民有很高的質素才可，今時的美國人
具備了這些高質素嗎？１１月３日就揭曉。《資深投資者　石鏡泉》
　
（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）
　
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