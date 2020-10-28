《缸邊隨筆－石鏡泉》如果拜登勝出

《缸邊隨筆》無論特朗普或拜登勝出這個選舉，對中國都是一樣，因為共和、民主兩黨都是

同樣的反華。但對投資者言，還是特朗普勝出好，因為拜登勝出，就易出亂子。



彭博新聞謂美國人在媒體上看了不少錯誤信息，不少人相信了這些錯誤信息。



＊郵寄選票影響選舉結果＊



這些被美國媒體發報的信息，又會被特朗普和拜登拿來說事。其中最受關注的是郵寄選票，

因為：



（１）美國郵政明言人手不足，未必能及時將郵寄選票按時送抵票站。



（２）有傳媒找到在Ｋｅｎｔｕｃｋｙ，Ｎｅｗ Ｊｅｒｓｅｙ等州，都有郵政員工，將郵

寄選票拋落垃圾崗，以減輕他們的工作。



（３）今周一（２６日），美國高等法院支持賓夕凡尼亞州高等法院之判定，在投票截止日

之後三天收到的郵寄選票都當有效，此即１１月４日未必有齊選票，亦即不可能於１１月４日有

選舉結果，最快也要１１月６日才有望有選舉結果。



（４）賓夕法尼亞州的高等法院，亦判決，選票上簽名與登記冊上簽名字跡不符，一樣有效

。



（５）特朗普團隊控告內華達州其中一個最大的縣，在監票員未到場前，不可以自信封內取

出選票。此即不少郵寄選票可能要在１１月３日之後才能拆開，如人手不足，拆件需時，要多久

？不知。



有家調查公司Ｃａｓｃｅｎｄ，做了個特朗普與拜登的勝算表。



截至１０月２２日，特朗普可望得１３５張選舉人票，要再贏得多１３５張選舉人表才可勝

出。但在１０月２２日，特朗普可能只能多拿１１８張選舉人票。



亦是截至１０月２２日，拜登可望得１８４張選舉人票，要多取得８６張選舉人票才可勝出

。而在１０月２２日估計，拜登是可以再得９８張選舉人票。



兩者相比，即是拜登有望勝出。不過，未到揭盅，情況仍會有變，因為一些搖擺州中的民意

可變。



民意怎變？今夏的暴亂，使一些美國人當是拜登所發動，轉而去支持特朗普。



不少已用郵寄選票的投票者，近日正查詢，可否改變投票選擇，如這是可以，亦多人去改原

先的投票選擇的話，１１月３日就未可能選出總統。



所以１１月３日，不是塵埃落定日，而是混亂啟動日。因此不少美國人已武裝自己，以防選

舉後的動亂。



無論是１１月３日還是甚麼日子選出了美總統和參議院人員，美國銀行的分析員列出了四個

可能情況。



可見，拜登勝出，可以一就死（通縮），一就生（爆升）；特朗普勝出，可以生生地（擴張

），或不用全死（滯脹），所以都是特朗普勝出好。另外，如果特朗普被Ｆｉｒｅ，他的支持者

一定Ｆｉｒｅ（開槍），美國可以內亂一陣子。當然拜登如輸，他的支持者也一樣可以開槍，這

就是全世界政權的產生手段：槍桿子出政權。理性民主要人民有很高的質素才可，今時的美國人

具備了這些高質素嗎？１１月３日就揭曉。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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