《ＩＰＯ反應》傳藥明巨諾（０２１２６）招股上限定價２３﹒８元

《經濟通通訊社２８日專訊》外媒《ＩＦＲ》引述市場消息人士指出，藥明巨諾（０２１２

６）每股定價２３﹒８元，為招股價範圍２０元至２３﹒８元之上限，集資２３﹒２５億元，預

期１１月３日掛牌。

藥明巨諾發售約９７６９萬股，其中１０％在港公開發售，其餘作國際配售。聯席保薦人為

高盛及瑞銀。預計１１月３日掛牌。（ｅｃ）

