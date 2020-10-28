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28/10/2020 11:04

《ＩＰＯ反應》傳藥明巨諾（０２１２６）招股上限定價２３﹒８元

　　《經濟通通訊社２８日專訊》外媒《ＩＦＲ》引述市場消息人士指出，藥明巨諾（０２１２
６）每股定價２３﹒８元，為招股價範圍２０元至２３﹒８元之上限，集資２３﹒２５億元，預
期１１月３日掛牌。
　　藥明巨諾發售約９７６９萬股，其中１０％在港公開發售，其餘作國際配售。聯席保薦人為
高盛及瑞銀。預計１１月３日掛牌。（ｅｃ）

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