港股低開１３點報２４７７３點，國指升１１點，科指揚２９點

《經濟通通訊社２８日專訊》隔晚美股三大指數升跌不一，惟科技股表現造好，亞洲主要股

市低走，日經跌１１９點，首爾指數跌７點，港股方面則低開１３點。個股方面，萬洲國際（０

０２８８）遭摩通下調目標價制１０﹒６元，但今早則高開３﹒８５％，為開市表現最加藍籌；

螞蟻集團（０６６８８）首日招股孖展額達１９１４億元，刺激阿里（０９９８８）股價高開逾

２％並破頂。恆生指數開報２４７７３，跌１３點或跌０﹒０６％，主板成交３７﹒７８億元。

國企指數報１００１４，升１１點或升０﹒１１％。恆生科技指數報７５７７，升２９點或升０

﹒３９％。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）跌０﹒７４％，報３３﹒５５元；香港交易所（００

３８８）無升跌，報３６４﹒８元；騰訊（００７００）升０﹒４３％，報５８７﹒５元，以現

價計，該股暫連升２日，累計升幅４﹒６３％。中移動（００９４１）跌０﹒６％，報５０元，

以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅１﹒７７％。友邦保險（０１２９９）跌０﹒５２％，報

７６元，以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅２﹒８８％。



恆指十大跌幅股分表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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藥明生物（０２２６９） ２２１﹒２０元 跌１﹒６０％

中國平安（０２３１８） ８３﹒５０元 跌１﹒４２％

太古Ａ （０００１９） ３６﹒５０元 跌０﹒９５％

恆隆地產（００１０１） １８﹒９０元 跌０﹒９４％

匯豐控股（００００５） ３３﹒５５元 跌０﹒７４％

中國移動（００９４１） ５０﹒００元 跌０﹒６０％

銀河娛樂（０００２７） ５３﹒４０元 跌０﹒５６％

新世界 （０００１７） ３７﹒７０元 跌０﹒５３％

友邦保險（０１２９９） ７６﹒００元 跌０﹒５２％

領展 （００８２３） ６０﹒６０元 跌０﹒３３％

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科指十大升幅股分表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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華虹半導體（０１３４７） ２７﹒９０元 升２﹒０１％

網易 （０９９９９） １３６﹒９０元 升１﹒９４％

阿里巴巴（０９９８８） ３０４﹒４０元 升１﹒４７％

京東集團（０９６１８） ３２１﹒００元 升１﹒４５％

恆騰網絡（００１３６） ０﹒３６５元 升１﹒３９％

瑞聲科技（０２０１８） ４２﹒５０元 升０﹒８３％

中芯國際（００９８１） ２０﹒９５元 升０﹒７２％

阿里健康（００２４１） ２１﹒１５元 升０﹒７１％

心動公司（０２４００） ３７﹒２０元 升０﹒５４％

小米集團（０１８１０） ２１﹒２０元 升０﹒４７％

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（ｕｌ）

