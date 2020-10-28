《盤後部署》港股二萬五短期難破，大型新經濟股繼續熱炒可追入

《經濟通通訊社２８日專訊》隔晚美股三大指數升跌不一，亞洲股市榮辱互見，惟內地暢旺

，本港股市則低開低走，匯控（００００５）表現回吐拖累大市氣氛，而騰訊（００７００）及

阿里（０９９８８）股價破頂，令大市跌幅收窄，另外萬洲（００２８８）首三季業績造好，推

動股價升近７％兼為最佳表現藍籌，最終恆生指數收報２４７０８，跌７８點或跌０﹒３２％，

主板成交１３２６﹒２４億元。國企指數報９９６３，跌３９點或跌０﹒４０％。恆生科技指數

報７６５６，升１０８點或升１﹒４４％。



＊Ｍｏｂｉｕｓ看標指雙頂已成形，渣打預計澳洲央行１１月減息＊



新興市場教父麥朴思（Ｍａｒｋ Ｍｏｂｉｕｓ）接受傳媒採訪時指，近期美國大選對美股

影響甚大，特別是各洲還有大量的郵寄選票，加上特朗普表明如拜登獲勝，將會對他提出訴訟，

而市場下跌的幅度將取決於該場爭端會持續多久，麥朴思留意到大選在即的情況下，標普５００

指數目前形成雙頂走勢，是一個令人擔心的信號。他預計拜登獲勝將令美股及其他股市下挫，但

都只是短期效應，但如果不加稅的話，則對市場有利。

隨著全球疫情繼續肆虐，投資者關注各國央行第二輪寬鬆措施，渣打銀行預計，澳洲聯儲航

將於下周決定利率，預計下調現金利率及３年期國債收益率目標至０﹒１％，並低於其銀行貸款

工具的利率。但對於澳洲聯儲會否立即量化寬鬆仍難以判斷，渣打的經濟學家指出，預計１１月

不會立即啟動量化寬鬆，亦不會宣布購買特定數量債券，希望能夠為央行帶來最大的靈活性。



＊港股缺乏流動，待螞蟻資金解凍才現資金入市＊



港美股市近期走弱，美國大選本身牽制於股市走勢，而港股方面則因為近期螞蟻

（０６６８８）上市而凍結大批資金，預計港股二萬五仍有很大的阻力，要待螞蟻上市後，市場

釋放流動性才可進一步上揚。不過騰訊（００７００）及阿里（０９９８８）近期股價走勢凌厲

，作短期炒作亦是一個不錯選擇，目前市場預先炒起騰訊第三季業績，假如騰訊跌回６００元樓

下都可以繼續增持；阿里股價則相信持續爆發，投資者就算現價入貨，相信仍有５％至１０％水

位。（ｕｌ）

