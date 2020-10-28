【英國脫歐】歐盟：正與英國進行密集式會談，以達成脫歐協議

《經濟通通訊社２８日專訊》歐盟執委會發言人周二（２７日）在例行新聞發布會上表示，
歐盟和英國正進行密集式會談，希望在今年年底脫歐過渡期結束前達成協議，並強調雙方正在倫
敦舉行會談，會談將持續至今日，及後將在布魯塞爾繼續進行會談。（ａｌ）
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