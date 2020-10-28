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28/10/2020 17:57

《台股攻略－馮偉明》台科企普遍下跌，加權指數跌８１點

　　《台股攻略》歐美疫情再度惡化，美股昨晚（２７日）急跌，影響台股今日（２８日）一度
大跌過百點，尾市跌幅收窄，終場收１２７９３﹒７５點，跌８１﹒２６點，成交金額增至新台
幣１７６２﹒０５億元。
　　電子權值股方面，台積電表現弱勢，股價受壓，收新台幣４４４元，跌０﹒６％；大立光亦
下挫２﹒０５％，收新台幣３１００元；鴻海跌２﹒１３％，收新台幣７８﹒３元；聯發科跌
０﹒６％，收新台幣６８１元。其他電子權值股同樣受壓，面板雙雄友達及群創跌超過２％；記
憶體股方面，華邦電下挫超過３％，南亞科亦跌２％。相反，環保新能源概念股成為大市焦點，
風電股中興電大升超過８％，亞泥、中鋼構、亞力及上緯投控企穩。另一方面，超微概念股表現
相對強勢，威盛升超過５％，撼訊及揚智升超過２％，神基、英業達、微星及廣達表現不俗。
　　台股受美股調整影響出現回吐，但向上走勢依然持續，相信美國總統大選前仍然波動，只要
指數未見跌穿１２０００點，仍有機會突破１３０００點關口。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》
　
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