《窩輪豪情－梁業豪》投機注碼暫時減半

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為資訊科技業、

綜合企業與能源業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為中升

控股（００８８１）、騰訊（００７００）與中國太保（０２６０１），可用作買入其相關認購

權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜

首選石藥集團（０１０９３）、粵海投資（００２７０）與中國移動（００９４１）。

美國即將舉行總統選舉，結果會否為金融市場帶來震盪，實屬難料。中國於這個時候出招，

制裁分美國企業，目的明顯為打擊特朗普的選情。港股大市的波幅已見增大，未來數個交易日很

容易會呈現波動的戰況，投資者不得不防。於衍生權證引伸波幅顯著上升的時候，表面上對持貨

者有利，但只限於看中相關資產走向的情況下。實情是，於顯著波動的市況下，投資者較難準確

測中大市的走向，且容易被大戶愚弄。建議大家即時開始，將用於投機的注碼暫時減半，並避免

持倉過市。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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