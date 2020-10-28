《古臣周記－古臣》十四五規劃政策前瞻，內需、創新不可缺少！

《古臣周記》踏入十月最後一個星期，本周焦點之一緊係神州嘅五中全會，而早喺上個月部

分板塊已經開始預炒「十四五（２０２１至２０２５年）規劃」概念。嚟緊嘅「十四五」係向中

共第二個百年奮鬥目標進發嘅重要開局，神州將爭取喺２０４９年全面建成「社會主義現代化強

國」，再加上今年撞正疫情，神州面臨「內外交困」局面，大家都密切關注神州未來五年嘅發展

大方向。阿臣今日就講下一啲值得留意嘅「十四五」焦點啦！



＊十四五規劃加強科技創新，突破內外困局＊



首先，喺經濟增長他屐方面，外媒較早前報道過，神州喺今次會議中仍然會訂立ＧＤＰ嘅他

屐，但就比起上一個五年計劃（超過６﹒５巴仙）要低。近日神州媒體引述國家發改委前副主任

彭森表示，今年受疫情影響，經濟增長或進一步回落，但喺「十四五」時期，神州完全有可能將

經濟增速保持喺５至６巴仙嘅區間。

高盛近日就發表報告，預計今次神州開會未必會訂立明確嘅經濟增長他屐，因為神州希望更

加聚焦喺經濟增長嘅質素，因此有機會就連出年３月嘅人大會議都可能無具體嘅他屐。針對複雜

嘅外在環境挑戰，該行就「十四五」會議提出咗幾項關注重點，主旋律圍繞係「雙循環」、創新

科技以及孖屐改革。其中預期神州將主力從供應方面嘅結構性改革著手，促使供應鍵更加由內需

主導，並透過增加研發開支，包括設立科技相關基金及提供稅務優惠，將供應鍵升級及完善各地

工業生產資源嘅分配。

對此，瑞銀早前亦發表類似睇法，指預期神州將通過增加研發及教育開支，支持先進科技業

，例如半導體、機器人及高端機械，同時加強保護國內知識產權及提高科技創新激勵。



＊再生能源角色加強，加強內需改善國民收入＊



高盛亦指出，神州將加大力度減少城鄉貧富不均及環境問題，雖然改善環境問題會帶來短期

嘅經濟衝擊，但相信科技創新同更趨孖屐主導嘅改革可以抵銷呢方面嘅影響。

喺環境方面，再生能源係關注重點。據神州水電水利規劃設計總院副院長易躍春早前指出，

光伏同風電將成為能源轉型主力，發電成本有望大幅低於常規電源成本。神州產業發展促進會氫

能產業分會會長魏鎖亦指出，神州光伏發電持續高速發展，光伏裝機容量排全球第一，近年神州

亦積極解決消納等可再生能源嘅發展瓶頸，相信未來太陽能光伏制氫會大有可為，難怪近排啲光

伏佬炒到咁火熱！

而喺改善人均收入方面，據神州政策科學研究會經濟政策委員會副主任徐洪才指出，「新型

城鎮化」係拉動經濟增長同擴大內需嘅重要引擎，預料政府將持續推進新型城鎮化，釋放投資同

消費增長潛力。而瑞銀認為，喺經濟再平衡嘅過程中，神州將積極推動科技發展及消費，並加大

對外開放，以提高國內中產階級收入及勞動力素質，以及透過加強科技創新去應對人口老化問題

，睇來促進內需都係政策重點！

總體而言，雖然十四五經濟增長好可能較以往有所放緩，或者進一步淡化增長他屐，但只要

掌握科技創新、環境保護以及內循環消費三大範疇，缸友仍有唔少投資機遇！

阿臣個投資組合本周維持不變，始終「孖屐」波動都係睇定Ｄ好！至於目前招股嘅螞蟻集團

（０６６８８），阿臣就唔諗住抽，因為「無咩肉食」，可能上市先買！



表列截至１０月２８日早上１１時阿臣投資組合表現：



股份 股數 平均買入價（元） 現價（元） 總值（元）

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港股：

ＳＰＤＲ金ＥＴＦ １０股 １０９７﹒００ １３８６﹒５０ １３８６５

平安好醫生 ２００股 ５２﹒９０ ９９﹒９５ １９９９０

阿里巴巴 ２００股 ２１０﹒５０ ３０８﹒６０ ６１７２０

港交所 １００股 ２６４﹒５０ ３６８﹒８０ ３６８８０

寶尊電商 １００股 ８２﹒９０ ９７﹒０５ ９７０５

九龍倉置業 ２０００股 ３２﹒００ ３０﹒９０ ６１８００

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股票市值 ： ２０３９６０元

剩餘現金 ： ３６４１４元

組合淨值 ： ２４０３７４元

組合本月收益表現： ＋２﹒７％（截至上月底止組合淨值：２３３８３４元）

組合累計收益表現： ＋１２８﹒９％（本金１０５０００元計）（２０１６年８月開倉）



＊數據截至１０月２８日早上１１時００分

