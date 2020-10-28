《談國論企－黎偉成》零售９月連升貴重日用品增銷

《談國論企》中國社會消費品零售總額於２０２０年月９月份同比上升，連同８月份形成二

連升，並止住７連跌之態，不僅與日常生活有關的商品零售需求強烈，屬奢侈或貴價品項目銷情

亦改善，顯新冠狀肺炎ＣＯＶＩＤ－１９疫情受嚴控的全面復工復產復商復市，挺企業、保就業

、穩收入的政策，使居民受惠。特別是實物商品網上零售續快速增長，足見中國５Ｇ商用化使社

會發展模式有重大革新，國民經濟正穩中有進發展。



＊保就業穩收入促內需有利經濟穩進＊



來自中國國家統計局所發布的最新資料，社會消費品零售總額於２０２０年９月份所達

３﹒３５７１萬億元，同比增長３﹒３％，不僅較８月份３﹒３５７１萬億元的０﹒５％升幅高

２﹒８百分點，成為二連升，和止住年內７年連跌之況，更使１－９月份累計２７﹒３３２４萬

億元的減幅７﹒２％，比１－８月份２３﹒８０２９萬億元所跌８﹒６％幅度收窄１﹒２個百分

點，而１－２月份受惡疫困擾更是大減２０﹒５％，可見居民的消費行為和意欲，受惠於復工復

產復商復市取得良性和正面的成效，和逐步擺脫惡疫之困。

社會消費品零售的幾乎所有主要商品項目，都有所增長或改善，特別是（一）貴價甚至奢侈

品等類別的商品銷情普見明顯好轉，其中（Ｉ）化妝品類於９月份達２９６億元同比增長

１３﹒７％，即使低於８月份達２８４億元的１９％約５﹒３個百分點，但高於７月份２３０億

元所增９﹒２％，為低於６月份３２６億元所增２０﹒５％成２０２０年前９個月增長最快的第

三個月份，遂使１－９月份累計２２９３億元的同比增長４﹒５％，加上１－８月份升３﹒２％

和１－７月份升１％成三連升，扭轉１－６月份累計１４７７億元同比跌幅０﹒２％之況，而１

－２月份更減１４﹒１％。需要指出者，為化妝品是屬於買後可使用凡兩、三個月的商品，故近

期的情況可以反映出居民的收入和生活開始回穩，上班及外出活動回復頻仍，願意花點錢扮靚靚

。

難得的是（ＩＩ）金銀珠寶類，於９月份的零售額２２２億元同比增長１３﹒７％，連同８

月份２３５億元增１５﹒３％和７月份１７９億元升７﹒５％，成三連升，止住而６月份１９３

億元減６﹒８％，使１－９月份累計１６１２億元的１２﹒５％減幅，較１－８月份累計

１１﹐３８９億元減１５﹒６％收窄３﹒１個百分點。金價處升後高鋸，大媽買金，屬相對良性

啟示也。

更重要的是（ＩＩＩ）汽車，銷售額於２０２０年９月份達３８６６億元同比增長

１１﹒２％，連同８月份３４１３億元增１１﹒３％和７月份３３６８億元增１２﹒３％，亦屬

三連升，使１－９月份累計２﹒６７３６萬億元的同比減幅收窄至６﹒３％。此因惡疫基本受控

好幾個月，居民生活逐步回復常態，抑壓多時的換車、購車潛在力量會陸續釋放出來。

凡此，可見貴價甚至奢侈品等類別的商品銷情。

再看（二）民生所需的零售銷售項目，基本保持穩定提升，如（１）糧油、食品類零售銷售

於９月份達１３８９億元同比增長７﹒８％，較８月份１１８１億元增４﹒２％高３﹒６個百分

點，而１－９月份累計１﹒１１１萬億元增１０﹒６％，與疫情最惡劣時期的１－２月份所升的

９﹒７％有改善；以及（２）日用品於９月份銷５９７億元同比增１０﹒７％，使１－９月份累

計４５７７億元增６﹒８％，皆意味居民對日常生活所需特別是食用的物資需求，在任何時期都

相當強烈。是之為民生。重要的是，政府在惡疫之境，還是堅持讓民生所需的物資保持相對充足

的供應，惠民者也。

至於（三）餐飲業，銷售跌幅收窄，所涉額度於９月份達３７１５億元同比減２﹒９％，比

８月份３６１９億元所減７％少減４﹒１個百分點，當然較７月份３２８２億元減１１％大為收

窄。我認為此象亦佳，因為居民至今仍然不敢貿然大舉外出用餐，寧願叫外賣或留在家中自己燒

菜，當然對防控甚至阻斷惡疫有良性的影響。



＊實物商品網上零售續增佔比四分一＊



更重要的，是（四）網上零售保持快速發展。全國網上零售額於２０２０年１－９月份累計

略逾８萬億元，同比增長９﹒７％，略高於１－８月份累計７﹒０３２萬億元的９﹒５％和１－

７月份累計６﹒０２５萬億元的９％升幅，特別是實物商品網上零售於前９個月累計

６﹒６４７７萬億元，同比增長１５﹒３％，與１－８月份５﹒８６５萬億元增１５﹒８％和前

７個月５﹒１萬億元增１５﹒７％，穩定高增長，於整體社會消費品零售總額所佔比２４﹒３％

，即約四分之一，十分明顯表明網上實物零售廣為居民認同、接受和使用，乃相當良好的社會消

費品零售銷售的發展趨勢。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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