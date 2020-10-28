《異動股》匯控（５）回吐逾３％，無裁員人數目標

《經濟通通訊社２８日專訊》匯豐控股（００００５）上日收漲近半成後，今回吐３﹒１１

％，報３２﹒７５元；成交約５３３萬股，涉資１﹒７７億元，主動買沽各佔五成。

集團行政總裁祈耀年被問到香港區會否進行裁員，他指，不會提供個別國家和地區的裁員計

劃，但強調香港、內地，以至亞洲區都是集團未來投資的地區。

他透露，歐洲和美國銀行業務的重組，正按２月份是公布的計劃發展，但不會提供特定國家

和地區的裁員數字。

財務總監邵偉信表示，並無定下裁員人數目標，集團在今年首９個月已裁減約６０００名人

手，預料年底裁員總數近一萬人。他強調，集團主要專注於縮減成本的金額，而非裁員人數。祈

耀年補充指，目前集團並無裁員的新指引，僅以在２０２２年前將成本支出降至３１０億美元以

下為目標。

現時，恆生指數報２４７０２，跌８４點或跌０﹒３４％，主板成交１０２﹒３０億元。

國企指數報９９８１，跌２１點或跌０﹒２１％。

上證綜合指數報３２５５，升１點或升０﹒０４％，成交１８０﹒７６億元人民幣。深證成

份指數報１３２７５，升５點或升０﹒０４％，成交３７０﹒０１億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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匯豐控股（００００５） ３２﹒７５元 跌３﹒１１％

恆生銀行（０００１１） １２２﹒６０元 跌０﹒９７％

東亞銀行（０００２３） １４﹒２０元 升０﹒５７％

中銀香港（０２３８８） ２１﹒９５元 跌１﹒１３％

渣打集團（０２８８８） ３８﹒８０元 跌３﹒６０％

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（ｎｓ）

