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28/10/2020 09:38

《異動股》匯控（５）回吐逾３％，無裁員人數目標

　　《經濟通通訊社２８日專訊》匯豐控股（００００５）上日收漲近半成後，今回吐３﹒１１
％，報３２﹒７５元；成交約５３３萬股，涉資１﹒７７億元，主動買沽各佔五成。
　　集團行政總裁祈耀年被問到香港區會否進行裁員，他指，不會提供個別國家和地區的裁員計
劃，但強調香港、內地，以至亞洲區都是集團未來投資的地區。
　　他透露，歐洲和美國銀行業務的重組，正按２月份是公布的計劃發展，但不會提供特定國家
和地區的裁員數字。
　　財務總監邵偉信表示，並無定下裁員人數目標，集團在今年首９個月已裁減約６０００名人
手，預料年底裁員總數近一萬人。他強調，集團主要專注於縮減成本的金額，而非裁員人數。祈
耀年補充指，目前集團並無裁員的新指引，僅以在２０２２年前將成本支出降至３１０億美元以
下為目標。
　　　現時，恆生指數報２４７０２，跌８４點或跌０﹒３４％，主板成交１０２﹒３０億元。
國企指數報９９８１，跌２１點或跌０﹒２１％。
　　上證綜合指數報３２５５，升１點或升０﹒０４％，成交１８０﹒７６億元人民幣。深證成
份指數報１３２７５，升５點或升０﹒０４％，成交３７０﹒０１億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　匯豐控股（００００５）　　　３２﹒７５元　　　跌３﹒１１％
　　恆生銀行（０００１１）　　１２２﹒６０元　　　跌０﹒９７％
　　東亞銀行（０００２３）　　　１４﹒２０元　　　升０﹒５７％
　　中銀香港（０２３８８）　　　２１﹒９５元　　　跌１﹒１３％
　　渣打集團（０２８８８）　　　３８﹒８０元　　　跌３﹒６０％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｎｓ）

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