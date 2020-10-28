《異動股》螞蟻Ｈ首日孖展近二千億，阿里升逾２％再破頂

《經濟通通訊社２８日專訊》阿里巴巴（０９９８８）現價升２﹒３３％，報３０７元，以

現價計，該股暫連升２日，累計升幅３﹒０２％。

股份盤中高見３０８元，創上市新高。

螞蟻集團（０６６８８）首日招股，孖展認購火熱，據目前孖展數據顯示，昨天首日孖展額

高達１９１４億元，相當於超額認購約５５﹒９８倍，將觸發回撥機制，公開發售佔比最多可增

至１０％，甲、乙組最多可共分得３４４萬手。

現時，恆生指數報２４７３４，跌５２點或跌０﹒２１％，主板成交１３２﹒６７億元。國

企指數報９９９１，跌１１點或跌０﹒１２％。恆生科技指數報７５７０，升２３點或升０﹒３

１％。即月期指新報２４７１３，跌４點，低水２１點。即月國指期貨報９９８０，升１０點，

低水１１點。

上證綜合指數報３２５８，升４點或升０﹒１３％，成交２５７﹒６９億元人民幣。深證成

份指數報１３２６６，跌３點或跌０﹒０２％，成交５４０﹒５２億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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阿里巴巴（０９９８８） ３０７﹒０００元 升２﹒３３％

恆騰網絡（００１３６） ０﹒３６５元 升１﹒３９％

金蝶國際（００２６８） ２０﹒１５０元 跌５﹒６２％

騰訊控股（００７００） ５９３﹒０００元 升１﹒３７％

明源雲（００９０９） ３１﹒７００元 升１﹒９３％

美團點評（０３６９０） ２７０﹒４００元 升１﹒６５％

金山軟件（０３８８８） ３９﹒２００元 升０﹒５１％

中國有贊（０８０８３） １﹒９１０元 升２﹒１４％

京東集團（０９６１８） ３２１﹒６００元 升１﹒６４％

網易 （０９９９９） １３６﹒８００元 升１﹒８６％

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（ｕｌ）

