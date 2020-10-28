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即市新聞

28/10/2020 09:42

《異動股》螞蟻Ｈ首日孖展近二千億，阿里升逾２％再破頂

　　《經濟通通訊社２８日專訊》阿里巴巴（０９９８８）現價升２﹒３３％，報３０７元，以
現價計，該股暫連升２日，累計升幅３﹒０２％。
　　股份盤中高見３０８元，創上市新高。
　　螞蟻集團（０６６８８）首日招股，孖展認購火熱，據目前孖展數據顯示，昨天首日孖展額
高達１９１４億元，相當於超額認購約５５﹒９８倍，將觸發回撥機制，公開發售佔比最多可增
至１０％，甲、乙組最多可共分得３４４萬手。
　　現時，恆生指數報２４７３４，跌５２點或跌０﹒２１％，主板成交１３２﹒６７億元。國
企指數報９９９１，跌１１點或跌０﹒１２％。恆生科技指數報７５７０，升２３點或升０﹒３
１％。即月期指新報２４７１３，跌４點，低水２１點。即月國指期貨報９９８０，升１０點，
低水１１點。
　　上證綜合指數報３２５８，升４點或升０﹒１３％，成交２５７﹒６９億元人民幣。深證成
份指數報１３２６６，跌３點或跌０﹒０２％，成交５４０﹒５２億元人民幣。
　　
　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　阿里巴巴（０９９８８）　３０７﹒０００元　　升２﹒３３％
　　恆騰網絡（００１３６）　　　０﹒３６５元　　升１﹒３９％
　　金蝶國際（００２６８）　　２０﹒１５０元　　跌５﹒６２％
　　騰訊控股（００７００）　５９３﹒０００元　　升１﹒３７％
　　明源雲（００９０９）　　　３１﹒７００元　　升１﹒９３％
　　美團點評（０３６９０）　２７０﹒４００元　　升１﹒６５％
　　金山軟件（０３８８８）　　３９﹒２００元　　升０﹒５１％
　　中國有贊（０８０８３）　　　１﹒９１０元　　升２﹒１４％
　　京東集團（０９６１８）　３２１﹒６００元　　升１﹒６４％
　　網易　　（０９９９９）　１３６﹒８００元　　升１﹒８６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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