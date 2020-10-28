《異動股》金蝶（２６８）挫近６％，遭主席減持套現逾６億元

《經濟通通訊社２８日專訊》金蝶國際（００２６８）現價跌５﹒８５％，報２０﹒１元，
盤中低見１９﹒７８元；成交約４４９５萬股，涉資９﹒１９億元。
金蝶主席徐少春以場內平均價每股２１﹒９７５１元，減持２９５７萬股，套現約６﹒５億
元。持股比例由５﹒７９％降至４﹒９４％。
現時，恆生指數報２４６４７點，跌１３９點或跌０﹒５６％，主板成交３９５﹒９１億元
。國企指數報９９３３點，跌７０點或跌０﹒７０％。恆生科技指數報７５２６點，跌２１點或
跌０﹒２８％。
上證綜合指數報３２４３點，跌１０點或跌０﹒３２％，成交９７７﹒０３億元人民幣。
深證成份指數報１３２２８點，跌４１點或跌０﹒３１％，成交１８９１﹒１１億元人民幣
。
表列同板塊或相關股份表現：
股份（編號） 現價 變幅
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金蝶國際（００２６８） ２０﹒１０元 跌５﹒８５％
明源雲 （００９０９） ３１﹒５５元 升１﹒４５％
兌吧 （０１７５３） ２﹒８５元 跌１﹒３８％
微盟集團（０２０１３） １０﹒１８元 跌１﹒３６％
阜博集團（０３７３８） ６﹒３０元 跌０﹒９４％
金山軟件（０３８８８） ３８﹒８５元 跌０﹒３８％
中國有贊（０８０８３） １﹒９３元 升３﹒２１％
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（ｋｓ）
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