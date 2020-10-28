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即市新聞

28/10/2020 10:30

《異動股》金蝶（２６８）挫近６％，遭主席減持套現逾６億元

　　《經濟通通訊社２８日專訊》金蝶國際（００２６８）現價跌５﹒８５％，報２０﹒１元，
盤中低見１９﹒７８元；成交約４４９５萬股，涉資９﹒１９億元。
　　金蝶主席徐少春以場內平均價每股２１﹒９７５１元，減持２９５７萬股，套現約６﹒５億
元。持股比例由５﹒７９％降至４﹒９４％。
　　現時，恆生指數報２４６４７點，跌１３９點或跌０﹒５６％，主板成交３９５﹒９１億元
。國企指數報９９３３點，跌７０點或跌０﹒７０％。恆生科技指數報７５２６點，跌２１點或
跌０﹒２８％。
　　上證綜合指數報３２４３點，跌１０點或跌０﹒３２％，成交９７７﹒０３億元人民幣。
　　深證成份指數報１３２２８點，跌４１點或跌０﹒３１％，成交１８９１﹒１１億元人民幣


　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　金蝶國際（００２６８）　　　２０﹒１０元　　　跌５﹒８５％
　　明源雲　（００９０９）　　　３１﹒５５元　　　升１﹒４５％
　　兌吧　　（０１７５３）　　　　２﹒８５元　　　跌１﹒３８％
　　微盟集團（０２０１３）　　　１０﹒１８元　　　跌１﹒３６％
　　阜博集團（０３７３８）　　　　６﹒３０元　　　跌０﹒９４％
　　金山軟件（０３８８８）　　　３８﹒８５元　　　跌０﹒３８％
　　中國有贊（０８０８３）　　　　１﹒９３元　　　升３﹒２１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｋｓ）

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