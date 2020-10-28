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即市新聞

28/10/2020 13:04

《異動股》太古Ａ復牌跌１％，太地洽售太古城中心一座

　　《經濟通通訊社２８日專訊》太古Ａ（０００１９）午後復牌，現價跌１﹒０８５％，報３
６﹒４５０元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅２﹒８％。該股成交約４１萬股，涉資１
５１０萬元。
　　太古Ｂ（０００８７）復牌新報６﹒５３元升０﹒１５％。
　　太古旗下太古地產（０１９７２）公布現正進行商討，可能導致出售位於太古城英皇道１１
１１號的多層辦公樓（即太古城中心一座）的權益，現時並未就出售事項達成協議。
　　太古地產復牌，新報無升跌，報２０﹒６元。
　　現時，恆生指數報２４７１１，跌７５點或跌０﹒３１％，主板成交６７６﹒７８億元。國
企指數報９９６３，跌４０點或跌０﹒４０％。恆生科技指數報７６２８，升８０點或升１﹒０
７％。
　　即月期指新報２４６９９，跌１８點，低水１２點。即月國指期貨報９９６５，跌５點，高
水２點。
　　上證綜合指數報３２６２，升７點或升０﹒２５％，成交１５１９﹒２７億元人民幣。深證
成份指數報１３３４８，升７８點或升０﹒５９％，成交２８１１﹒８０億元人民幣。


　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－＝－－－－－－
　　太古股份Ａ（０００１９）　　３６﹒４５０元　　　跌１﹒０８５％
　　太古股份Ｂ（０００８７）　　　６﹒５３０元　　　升０﹒１５３％
　　太古地產（０１９７２）　　　２０﹒６００元　　　無升跌
　　國泰航空（００２９３）　　　　５﹒５００元　　　跌２﹒１３５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－＝－－－－－
　　（ｅｃ）

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