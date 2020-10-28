《異動股》太古Ａ復牌跌１％，太地洽售太古城中心一座

《經濟通通訊社２８日專訊》太古Ａ（０００１９）午後復牌，現價跌１﹒０８５％，報３

６﹒４５０元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅２﹒８％。該股成交約４１萬股，涉資１

５１０萬元。

太古Ｂ（０００８７）復牌新報６﹒５３元升０﹒１５％。

太古旗下太古地產（０１９７２）公布現正進行商討，可能導致出售位於太古城英皇道１１

１１號的多層辦公樓（即太古城中心一座）的權益，現時並未就出售事項達成協議。

太古地產復牌，新報無升跌，報２０﹒６元。

現時，恆生指數報２４７１１，跌７５點或跌０﹒３１％，主板成交６７６﹒７８億元。國

企指數報９９６３，跌４０點或跌０﹒４０％。恆生科技指數報７６２８，升８０點或升１﹒０

７％。

即月期指新報２４６９９，跌１８點，低水１２點。即月國指期貨報９９６５，跌５點，高

水２點。

上證綜合指數報３２６２，升７點或升０﹒２５％，成交１５１９﹒２７億元人民幣。深證

成份指數報１３３４８，升７８點或升０﹒５９％，成交２８１１﹒８０億元人民幣。





表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－＝－－－－－－

太古股份Ａ（０００１９） ３６﹒４５０元 跌１﹒０８５％

太古股份Ｂ（０００８７） ６﹒５３０元 升０﹒１５３％

太古地產（０１９７２） ２０﹒６００元 無升跌

國泰航空（００２９３） ５﹒５００元 跌２﹒１３５％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－＝－－－－－

（ｅｃ）

