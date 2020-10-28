《異動股》騰訊飆近３％高見６００元，獲麥格理升目標至８１５元

《經濟通通訊社２８日專訊》騰訊控股（００７００）現價升２﹒５６％，報６００元；成

交約１３６０萬股，涉資８０﹒７７億元。

騰訊午後盤中高見６００元，為首次突破六百大關，兼再創上市新高。以現價計，該股暫連

升２日，累升６﹒８６％。

麥格理發表報告指，近期將騰訊旗下的微信支付與螞蟻集團（０６６８８）（滬：６８８６

８８）進行比較，參考螞蟻的估值，微信支付可能在２０２２年實現２６４０億至３４６０億美

元的估值，對比２０２２年市盈率為１８－２２倍。該行將騰訊目標價由７９７元上調

２﹒２６％至８１５元，重申其「優於大市」評級。

以現價計算，距離麥格理最新目標價８１５元仍有近三成六的潛在升幅。

現時，恆生指數報２４７５９，跌２７點或跌０﹒１１％，主板成交７８６﹒３０億元。國

企指數報９９８６，跌１６點或跌０﹒１６％。

恆生科技指數報７６６９，升１２２點或升１﹒６２％。

上證綜合指數報３２７０，升１５點或升０﹒４９％，成交１８６２﹒３４億元人民幣。

深證成份指數報１３４１４，升１４４點或升１﹒０９％，成交３４２５﹒３７億元人民幣

。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

金蝶國際（００２６８） ２０﹒５５元 跌３﹒７５％

中手游 （００３０２） ３﹒１５元 升１﹒６１％

騰訊控股（００７００） ６００﹒００元 升２﹒５６％

網龍 （００７７７） １７﹒００元 升０﹒５９％

ＩＧＧ （００７９９） ８﹒５７元 升０﹒４７％



創夢天地（０１１１９） ３﹒９８元 跌０﹒５０％

新意網 （０１６８６） ７﹒２０元 升０﹒５６％

心動公司（０２４００） ３６﹒１０元 跌２﹒４３％

金山軟件（０３８８８） ４１﹒０５元 升５﹒２６％

網易 （０９９９９） １３８﹒００元 升２﹒７６％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｙｋ）

