《午市前瞻》市場聚焦重磅科技股，料港股２４５００點有支持

《經濟通通訊社２８日專訊》市場持續關注美國大選情況，隔晚三大指數升跌不一，美國總

統特朗普稱大選前不能落實新一輪經濟刺激方案，港股今早低開１３點報２４７７３。未幾，金

融股及重磅股普遍繼續走低，拖累港股半日最多曾跌２０１點見２４５８６。其後，騰訊（００

７００）及阿里（０９９８８）繼續「開車」齊齊破頂，帶動港股跌幅迅速收窄，加上Ａ股倒升

。最終港股半日收報２４７２７點，跌５９點或跌０﹒２４％，主板成交６６４﹒１７億元。國

企指數報９９６８點，跌３４點或跌０﹒３５％。恆生科技指數報７６２６點，升７８點或升１

﹒０４％。

Ａ股方面，上證綜合指數報３２５９點，升５點或升０﹒１６％，成交１４７８﹒８５億元

人民幣。深證成份指數報１３３４１點，升７１點或升０﹒５４％，成交２７４７﹒５７億元人

民幣。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）跌２﹒８１％，報３２﹒８５元；友邦保險（０１２

９９）升０﹒２６％，報７６﹒６元；香港交易所（００３８８）升１﹒７５％，報３７１﹒２

元；中國移動（００９４１）跌２﹒０９％，報４９﹒２５元。



＊納指造好，騰訊阿里齊破頂＊



隔晚納指造好，科技股普遍上揚。獲麥格理升目標至８１５元的騰訊，今早半日升２﹒０５

％，報５９７元，盤中高見５９８元破頂；阿里巴巴升２﹒８７％，報３０８﹒６元，盤中高見

３０９﹒４元；美團點評（０３６９０）升３﹒９８％，報２７６﹒６元；京東集團（０９６１

８）升１﹒６４％，報３２１﹒６元；遭主席減持的金蝶國際（００２６８），半日跌４﹒６８

％，報２０﹒３５元。

據中國汽車工業協會整理的國家統計局公布的最新數據顯示，今年１至９月，汽車製造業完

成營業收入５６０１３﹒１億元人民幣，同比增長０﹒５％，結束了１至８月下降趨勢，但車股

個別發展。比亞迪（０１２１１）繼續破頂升４﹒５３％，報１４７﹒８元，盤中高見１４８元

；吉利汽車（００１７５）跌２﹒１％，報１５﹒８４元；首三季盈利按年跌５６％的北京汽車

（０１９５８），半日跌７﹒１７％，報２﹒９８元；華晨中國（０１１１４）跌４﹒７２％，

報６﹒４６元；美東汽車（０１２６８）升３﹒６２％，報３１﹒５元；中升控股（００８８１

）升３％，報５８﹒４５元。



＊期油亞洲時段回吐，油股走低＊



由於能源企業於風暴抵達墨西哥灣沿岸前關閉部分油產，帶動隔晚油價上漲。惟１２月原油

期貨價格在亞洲時段回吐。中海油（００８８３）跌０﹒９５％，報７﹒２９元；中石油（００

８５７）跌０﹒４４％，報２﹒２５元；中石化（００３８６）跌１﹒５９％，報３﹒０９元；

中海油服（０２８８３）跌１﹒３５％，報５﹒１２元。

部分消費股造好。思摩爾（０６９６９）升４﹒６６％，報３９﹒３元；頤海（０１５７９

）升２﹒６８％，報１０３﹒４元；安踏（０２０２０）升２﹒５２％，報８７﹒３元；李寧（

０２３３１）升２﹒３７％，報４１﹒０５元；青島啤酒（００１６８）升１﹒７８％，報６８

﹒５元。



＊內險股整體走軟，平保跌近３％＊



部分內險股本日公布業績，惟板塊整體走軟。首三季純利降逾兩成的中國平安（０２３１８

），半日股價跌２﹒６％，報８２﹒５元；首三季純利跌近一成半的新華保險（０１３３６），

半日股價跌２﹒０８％，報３０﹒６元；國壽（０２６２８）跌０﹒７７％，報１８﹒１元；太

保（０２６０１）跌２﹒２９％，報２５﹒６５元；財險（０２３２８）跌３﹒５７％，報５﹒

４元。

四大內銀股均回吐逾１％， 建行（００９３９）半日收５﹒５３元，工行（０１３９８）

報４﹒５１元，農行（０１２８８）造２﹒７元，中行（０３９８８）午收２﹒５４元。

醫藥股個別發展。首三季虧損擴大至 １﹒７６億元人幣的康希諾生物（０６１８５），半

日股價跌６﹒３４％，報１５５﹒１元；康龍化成（０３７５９）升２﹒６４％，報１０８﹒８

元；藥明康德（０２３５９）升１﹒２７％，報１１９﹒９元；泰格醫藥（０３３４７）升１﹒

２６％，報１２８﹒１元；中國生物製藥（０１１７７）升１﹒４％，報７﹒９４元。



＊譚朗蔚：阿里值得追入，騰訊破４頂後升浪將持續＊



美國大選未明加上政府遲遲未推出刺激方案，隔晚美股個別發展，拖累今早恆指最多跌近２

００點，其後維持窄幅上落。富昌證劵聯席董事譚朗蔚對《經濟通通訊社》表示，恆指受美股觀

望氣氛及人民幣兌美元中間價四連貶所影響，短期內波幅不大，即使臨近期指結算，市場仍將保

持觀望氣氛，待外圍因素轉趨明朗再作部署，預期恆指支持位於２４５００點，２５０００點見

阻力。

阿里巴巴及騰訊雙雙破頂，資金流向兩大新經濟股，譚朗蔚直指兩大科技龍頭股都值得追入

，由於螞蟻招股反應熱烈，他相信阿里短期內仍會上揚，而騰訊更突破４頂（５５０至５６０區

間），加上業績因素，相信升浪將維持一段時間。（ｐｌ、ｋｓ）

