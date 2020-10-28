《美元走勢－羅明立》短線避險推升美匯，中線仍有下行空間

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０４﹒５５ １０４﹒１６ １０４﹒１７

歐元╱美元 １﹒１７８８ １﹒１７６５ １﹒１７７４

英鎊╱美元 １﹒３０６４ １﹒３０２０ １﹒３０４８

美元╱瑞郎 ０﹒９１０２ ０﹒９０８５ ０﹒９１００

美元╱港元 ７﹒７５０２ ７﹒７４９７ ７﹒７５００

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《美元走勢》美國１０月諮商會消費者信心指數為１００﹒９，低於預期的１０２，不過，

同期的裡奇蒙德聯儲製造業指數報２９，高於預期的１８。新一輪的紓困方案不可能於大選前通

過，美股繼周一（２６日）跌６００多點後，昨日（２７日）再挫超過２００點，避險情緒回升

支持美匯指數反復靠穩。

受到美國大選帶來的不明朗因素影響，短線避險需求推升美匯指數，不過估計大選後，美國

政府會加大財政開支刺激經濟，加上美聯儲會長期維持低利率政策，估計美元中線仍有下行空間

。

加拿大央行將於今晚（２８日）公布利率決議，市場預計央行會維持利率於０﹒２５％不變

，而且會上調當地經濟預期。分析師認為雖然加拿大經濟正在復甦，不過不太可能於２０２３年

之前進行加息。另外，市場關注加拿大央行就負利率的取向，目前加央行行長表示不會將負利率

從政策工具中排除。短線加元的走勢主要受到美國大選、能源價格及新冠疫情影響。美元兌加元

在１﹒３０應有支持，而１﹒３３３０阻力較大，短期可區間操作但優先考慮做多加元。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１８００ １﹒１９００ １﹒１７６０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 買入加元 １﹒３２２０ １﹒３１００ １﹒３２７０

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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