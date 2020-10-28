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即市新聞

28/10/2020 15:56

《美元走勢－羅明立》短線避險推升美匯，中線仍有下行空間

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０４﹒５５　　　１０４﹒１６　　　１０４﹒１７
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１７８８　　　１﹒１７６５　　　１﹒１７７４
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３０６４　　　１﹒３０２０　　　１﹒３０４８
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９１０２　　　０﹒９０８５　　　０﹒９１００
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５０２　　　７﹒７４９７　　　７﹒７５００
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美國１０月諮商會消費者信心指數為１００﹒９，低於預期的１０２，不過，
同期的裡奇蒙德聯儲製造業指數報２９，高於預期的１８。新一輪的紓困方案不可能於大選前通
過，美股繼周一（２６日）跌６００多點後，昨日（２７日）再挫超過２００點，避險情緒回升
支持美匯指數反復靠穩。
　　受到美國大選帶來的不明朗因素影響，短線避險需求推升美匯指數，不過估計大選後，美國
政府會加大財政開支刺激經濟，加上美聯儲會長期維持低利率政策，估計美元中線仍有下行空間

　　加拿大央行將於今晚（２８日）公布利率決議，市場預計央行會維持利率於０﹒２５％不變
，而且會上調當地經濟預期。分析師認為雖然加拿大經濟正在復甦，不過不太可能於２０２３年
之前進行加息。另外，市場關注加拿大央行就負利率的取向，目前加央行行長表示不會將負利率
從政策工具中排除。短線加元的走勢主要受到美國大選、能源價格及新冠疫情影響。美元兌加元
在１﹒３０應有支持，而１﹒３３３０阻力較大，短期可區間操作但優先考慮做多加元。
　　　　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１８００　　　１﹒１９００　　　１﹒１７６０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　買入加元　　１﹒３２２０　　　１﹒３１００　　　１﹒３２７０
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
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