【螞蟻上市】匯豐：累計接獲逾９３０億元螞蟻ＩＰＯ貸款申請

《經濟通通訊社２８日專訊》螞蟻集團（０６６８８）第二日公開招股，匯豐發言人表示，

螞蟻集團ＩＰＯ認購反應繼續非常熱烈，截至今日晚上６時，該行累計接獲超過９３０億元的

ＩＰＯ貸款申請。

發言人指，該行將繼續提供年息低至０﹒４８％ＩＰＯ貸款，直至明晚７時或當貸款金額已

達到該行指定之最高貸款限額。另外，９６％的申請均經由數碼渠道進行，每名客戶平均認購約

３２６手股票。（ｂｉ）

