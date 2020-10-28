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28/10/2020 19:18

【螞蟻上市】匯豐：累計接獲逾９３０億元螞蟻ＩＰＯ貸款申請

　　《經濟通通訊社２８日專訊》螞蟻集團（０６６８８）第二日公開招股，匯豐發言人表示，
螞蟻集團ＩＰＯ認購反應繼續非常熱烈，截至今日晚上６時，該行累計接獲超過９３０億元的
ＩＰＯ貸款申請。
　　發言人指，該行將繼續提供年息低至０﹒４８％ＩＰＯ貸款，直至明晚７時或當貸款金額已
達到該行指定之最高貸款限額。另外，９６％的申請均經由數碼渠道進行，每名客戶平均認購約
３２６手股票。（ｂｉ）

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