《再戰明天》日央行及歐央行宣布政策決議，美國公布第三季ＧＤＰ

《經濟通通訊社２８日專訊》明日（２９日）日本央行及歐洲央行宣布貨幣政策決議，美國

公布第三季國內生產總值（ＧＤＰ）。



＊日本央行及歐洲央行宣布貨幣政策決議＊



在外圍重要經濟活動上，明日，中國中共第十九屆中央委員會第五次全體會議（２６－２９

日）

日本央行明日宣布貨幣政策決議。

本港時間明晚８：４５ｐｍ，歐元區公布官方指標利率，料維持於０％。９：３０ｐｍ，歐

洲央行管理委員會會議後的記者會。



＊美國公布第三季國內生產總值＊



在數據方面，明午１：００ｐｍ，日本公布１０月消費者信心指數，料由３２﹒７升上３５

。６：００ｐｍ，歐元區公布１０月工業信心指數，料由負１１﹒１好轉至負１０﹒９；服務業

信心指數料由負１１﹒１轉差至負１４；經濟信心指數料由９１﹒１下滑至８９﹒６。

８：３０ｐｍ，美國公布第三季個人消費，料由下滑３３﹒２％逆轉至上升３８﹒９％；個

人消費支出核心指數季率料由下滑０﹒８％升上漲４％。美國第三季國內生產總值（環比）季率

，料由下滑３１﹒４％升上３２％。第三季ＧＤＰ價格指數料由下滑１﹒８％升上２﹒９％。美

國首次申請失業救濟金人數，料由７８﹒７萬降至７７萬；連續申請失業救濟金人數料由

８３７﹒３萬降至７７０萬。

１０：００ｐｍ，美國公布９月成屋待完成銷售，月率料由８﹒８％降至３％。



＊中石油和建行派業績＊



在本港，明日公布業績的公司有：香港寬頻（０１３１０）、中國石油股份（００８５７）

、澳博控股（００８８０）、青島啤酒股份（００１６８）、粵海投資（００２７０）、比亞迪

電子（００２８５）、建設銀行（００９３９）、比亞迪股份（０１２１１）和廣汽集團

（０２２３８）等。（ｈｏ）

