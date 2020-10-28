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即市新聞

28/10/2020 19:38

《再戰明天》日央行及歐央行宣布政策決議，美國公布第三季ＧＤＰ

　　《經濟通通訊社２８日專訊》明日（２９日）日本央行及歐洲央行宣布貨幣政策決議，美國
公布第三季國內生產總值（ＧＤＰ）。

＊日本央行及歐洲央行宣布貨幣政策決議＊

　　在外圍重要經濟活動上，明日，中國中共第十九屆中央委員會第五次全體會議（２６－２９
日）
　　日本央行明日宣布貨幣政策決議。
　　本港時間明晚８：４５ｐｍ，歐元區公布官方指標利率，料維持於０％。９：３０ｐｍ，歐
洲央行管理委員會會議後的記者會。

＊美國公布第三季國內生產總值＊

　　在數據方面，明午１：００ｐｍ，日本公布１０月消費者信心指數，料由３２﹒７升上３５
。６：００ｐｍ，歐元區公布１０月工業信心指數，料由負１１﹒１好轉至負１０﹒９；服務業
信心指數料由負１１﹒１轉差至負１４；經濟信心指數料由９１﹒１下滑至８９﹒６。
　　８：３０ｐｍ，美國公布第三季個人消費，料由下滑３３﹒２％逆轉至上升３８﹒９％；個
人消費支出核心指數季率料由下滑０﹒８％升上漲４％。美國第三季國內生產總值（環比）季率
，料由下滑３１﹒４％升上３２％。第三季ＧＤＰ價格指數料由下滑１﹒８％升上２﹒９％。美
國首次申請失業救濟金人數，料由７８﹒７萬降至７７萬；連續申請失業救濟金人數料由
８３７﹒３萬降至７７０萬。
　　１０：００ｐｍ，美國公布９月成屋待完成銷售，月率料由８﹒８％降至３％。

＊中石油和建行派業績＊

　　在本港，明日公布業績的公司有：香港寬頻（０１３１０）、中國石油股份（００８５７）
、澳博控股（００８８０）、青島啤酒股份（００１６８）、粵海投資（００２７０）、比亞迪
電子（００２８５）、建設銀行（００９３９）、比亞迪股份（０１２１１）和廣汽集團
（０２２３８）等。（ｈｏ）

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