《本港樓市》林浩文料太古城中心一座呎價介乎１﹒６萬至１﹒８萬

《經濟通通訊社２８日專訊》太古（Ａ股：０００１９）（Ｂ股：０００８７）及太古地產

（０１９７２）今午公布，太古地產正進行商討出售太古城中心一座的權益。萊坊執行董事林浩

文表示，若落實出售太古城中心一座，估計該物業每平方呎售價介乎１﹒６萬至１﹒８萬元，長

期租金回報率約３％至３﹒２５％。

他認為，在現時經濟疲弱的情況下，如能以合理水平出售，是屬於「雙贏」的交易，亦可反

映市場對商用物業的前景仍有信心，只要叫價合理，仍會繼續投資在本地的資本市場。對太古集

團而言，考慮到該項目已持貨多年，物業已升值數倍，持貨期內的總租金收入可能已高過投資金

額，相信是時機出售非售心物業；在現時市況下出售，估計是優化資產組合及增加現金流，以及

可以在本地或國內市場尋找其他更優質的投資項目，以增加股本或資金回報率。

他續指，對買家而言，以往需要出高價才能購買大型商用項目，尤其是有穩定租金收入的項

目。由於該項目租金穩定，亦屬於港島地鐵上蓋項目，區內發展及配套完善，且可以通過「租客

優化方案」及「資產提升╱改造工程」去提升租金收入及物業價值，認為具其投資價值。

（ｙｗ）

