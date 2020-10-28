《港元匯率》港匯持續走強，金管局再向市場注入４６﹒５億港元

《經濟通通訊社２８日專訊》港匯持續走強，並再度觸及７﹒７５強方兌換保證。金管局承

接約６億美元沽盤，向市場注入４６﹒５億港元。香港銀行體系總結餘於星期五（３０日）將增

加至４５４２﹒８６億港元。

港元匯價最新報７﹒７５兌一美元。（ｓｋ）

