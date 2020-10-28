《小傳日記》魚缸今低走，百天線失守；ＱＱ再破頂，科佬確係醒！

《小傳日記》孖屐繼續關注花旗國大選情況，隔晚美股三大指數升跌不一。香江魚缸低開

１３點報２４７７３點。大象（００００５）回吐，噚日公布季績嘅平保（０２３１８）表現未

令孖屐滿意，中港金融佬齊齊走低，大市跌幅最多擴大至２０１點見２４５８６點。午後美股三

大指數期貨跌幅收窄，ＱＱ（００７００）再破頂，阿里（０９９８８）同小米（０１８１０）

維持升勢，恆指最多倒升５７點，但收市仲跌７８點或０﹒３２％，報２４７０８點，失守百天

線（２４７５１點），主板成交１３２６﹒２４億銀，多近２巴仙。國指收報９９６３點，跌

３９點或近半巴仙。

科指跑贏大市，主要得益於指數權重股升勢唔錯，升１０８點或逾１巴仙，報７６５６點，

破十天線（７６１０點）。

重磅藍戰士個別發展，生發發（００３８８）走高近４％，報３７７﹒６銀；建行

（００９３９）無咗逾１巴仙，報５﹒５３銀；ＡＩＡ（０１２９９）升４格，報７６﹒６銀。

Ａ場兩市低開高走，上證綜指收報３２６９點，升１４點或半巴仙；深證成指收報

１３３８８點，升１１８點或近１巴仙，總成交７３３１﹒５５億銀人仔，多一成六。



＊業務未反彈平保吸金難；三桶油續吐季績將報到＊



平保（０２３１８）公布今年頭三季成績表，純利按年無咗逾兩成，新業務價值挫逾２７巴

仙，集團解釋線下面對面拜訪未恢復到疫情前水平，績後畀匯證下調他屐，收跪逾３巴仙，報

８２銀。至於新華保險（０１３３６）頭三季純利跌近一成半，野村話佢表現符合預期，維持他

屐同買入評級，微升１格，報３１﹒３銀。今日收市後出季績嘅有，國壽（０２６２８）軟近

１巴仙，報１８﹒１２銀；人保（０１３３９）跣低近２巴仙，報２﹒３４銀；財險

（０２３２８）撻低近４巴仙，報５﹒４銀。

喺颶風澤塔抵達墨西哥灣沿岸前，一啲能源企業率先暫停部分油產，帶動隔晚油價上漲，但

喺亞洲時段１２月原油期貨價格有回吐，拖累三桶油走勢，中石化（００３８６）今日收市後出

季績，先走低逾３巴仙，報３﹒０４銀；中石油（００８５７）同中海油服（０２８８３）聽日

先出，分別走低近２巴仙，報２﹒２２銀；碌低逾２巴仙，報５﹒０８銀。中海油

（００８８３）同Ｆ三星原油期（０３１７５）都無咗逾１巴仙，報７﹒２６銀同２﹒５８２銀

。



＊ＱＱ終破頂科指佬普贏，花旗禁入場電訊佬撞牆＊



ＱＱ終於突破六百大關，午後最高見６０４銀創咗上市新高。麥格理升佢他屐去到８１５銀

，話微信支付嘅估值同螞蟻有得Ｆｉｇｈｔ，難怪ＱＱ今日咁威威！ＱＱ收漲近３巴仙，報

６０１銀。阿里巴巴今日都唔輸蝕，個仔螞蟻第一日招股孖展額就高達１９１４億銀，呀媽當然

食住條水向上隊！阿里彈逾２巴仙，報３０７﹒４銀。江湖傳聞話神州直播業界就推出打賞規範

，可能令打賞金額有影響，但京東（０９６１８）同網易（０９９９９）都未驚過繼續向上行，

京東走上逾１巴仙，報３２１銀。網易飛逾３巴仙，報１３８﹒４銀。金蝶（００２６８）就慘

豬，被佢主席減持套現逾６億，搞到收市唔見近４巴仙，報２０﹒５５銀。

話說花旗國參議院建議，唔俾黑名單華企去花旗孖屐做生意，中移動（００９４１）、中電

信（００７２８）同中聯通（００７６２）都榜上有名，無計唯有齊齊腳軟！中移動撻低逾２巴

仙，報４９﹒０５銀；中電信唔見逾２巴仙，報２﹒５５銀；中聯通就潛水近半成，報５﹒１６

銀，做咗全日表現最差藍戰士。



＊太地再賣樓大古系唞唞，大象今回吐銀行佬煩惱＊



太古呢排係咁賣核心資產，今朝太古Ａ（０００１９）同太地（０１９７２）中途停牌，晏

晝復牌仲公布依家同人Ｄｅａｌ緊太古城中心一座點賣，據聞有財團報價近１００億銀，孖屐都

有啲擔心，太古Ａ走低兩格，報３６﹒７５銀；太古Ｂ（０００８７）同樣唔見兩格，報６﹒５

銀。太地走落一格，報２０﹒５５銀。國泰（００２９３）工會今日同管理層開會，員工話資方

完全唔聽同事訴求，雙方未就簽約期限同新合約內容達成共識，國泰跳落逾２巴仙，報５﹒４８

銀。

大象噚日收漲近半成後，今日回吐逾３巴仙，加埋美銀話佢第三季度收入疲弱，雖然有機會

派返保守息，但依家低息環境可能令財富管理同私人及商業銀行業務持續走軟。摩通都話佢利息

收入壓力會持續，就算要買港銀都入渣打（０２８８８），話佢估值吸引啲。大象收市唔見逾３

巴仙，報３２﹒６５銀；小象（０００１１）都軟逾１巴仙，報１２２﹒４銀。渣打被睇好都無

用，跳落逾５巴仙，報３８﹒２銀。中銀（０２３８８）走落逾２巴仙，報２１﹒６５銀；東亞

（０００２３）跌低唔夠半巴仙，報１４﹒０６銀。

其他焦點股份方面，萬洲（００２８８）係今日表現最好藍戰士，事關佢頭三季純利按年彈

近９巴仙，收彈近７巴仙，報６﹒６７銀。股壇長毛Ｄａｖｉｄ Ｗｅｂｂ增持安樂工程

（０１９７７），話覺得公司實際政治風險唔高喎，個價飛近６巴仙，報１﹒１２銀。信置

（０００８３）主席黃志祥見記者，話冇考慮私有化同回購，不過出年可能派特別息慶祝５０周

年，而孖屐似乎唔多受落，跌逾１巴仙，報９﹒６８銀。滔博（０６１１０）收入同純利都按年

下挫，但有特別息派，高開低走收近４巴仙，報１０﹒３銀。請請！



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