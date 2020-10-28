【螞蟻上市】孖展買螞蟻利息最低僅０﹒４８厘，銀行券商點揀好？

《經濟通通訊社２８日專訊》全城矚目的螞蟻集團（０６６８８）首日招股「吸金」逾

１９００億元，相當於超購５７倍，部分券商首日已「借爆」孖展，而富途證券新股認購功能更

一度出現大塞車。在全城蜂擁抽螞蟻下，各大銀行及券商早已摩拳擦掌，為螞蟻招股出招搶客，

其中以匯豐銀行彈藥最勁，早已表明已預留逾千億元孖展額，其孖展息率更低至０﹒４８％，為

全城最低。

匯豐銀行表示，若新股認購貸款金額高於３００萬元，年息僅為０﹒４８％；低於３００萬

元，年息則約０﹒８８％。若以０﹒４８厘及借款九成計算，抽１０００手利息成本僅需２３９

元。除匯豐銀行外，中銀香港（０２３８８）亦推出０﹒５％孖展息優惠，最低借款額為１０萬

元，最高則達１５﹒２億元。至於恆生銀行（０００１１）孖展息則低至０﹒９厘，而三大行均

可享有認購手續費全免的優惠。

對比銀行用超低孖展息搶客，券商孖展息率普遍較高，其中富途證券指已預留３１０億孖展

額，孖展息率達３﹒９８厘，同樣以認購１０００手計算，利息成本便需逾１９８０元。至於信

誠證券、耀才證券及輝立證券九成孖展息率則介乎２﹒８８厘至３﹒４８厘。值得注意是，信誠

證券及海通國際證券更推出九成半借款優惠，年息分別為３﹒３８厘及３﹒２８厘。

不過，由於銀行沒有提供暗盤交易，若投資者有意經暗盤提前買賣螞蟻集團，則需要注意這

點。（ｙｗ）

