  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

28/10/2020 17:36

【螞蟻上市】孖展買螞蟻利息最低僅０﹒４８厘，銀行券商點揀好？

　　《經濟通通訊社２８日專訊》全城矚目的螞蟻集團（０６６８８）首日招股「吸金」逾
１９００億元，相當於超購５７倍，部分券商首日已「借爆」孖展，而富途證券新股認購功能更
一度出現大塞車。在全城蜂擁抽螞蟻下，各大銀行及券商早已摩拳擦掌，為螞蟻招股出招搶客，
其中以匯豐銀行彈藥最勁，早已表明已預留逾千億元孖展額，其孖展息率更低至０﹒４８％，為
全城最低。
　　匯豐銀行表示，若新股認購貸款金額高於３００萬元，年息僅為０﹒４８％；低於３００萬
元，年息則約０﹒８８％。若以０﹒４８厘及借款九成計算，抽１０００手利息成本僅需２３９
元。除匯豐銀行外，中銀香港（０２３８８）亦推出０﹒５％孖展息優惠，最低借款額為１０萬
元，最高則達１５﹒２億元。至於恆生銀行（０００１１）孖展息則低至０﹒９厘，而三大行均
可享有認購手續費全免的優惠。
　　對比銀行用超低孖展息搶客，券商孖展息率普遍較高，其中富途證券指已預留３１０億孖展
額，孖展息率達３﹒９８厘，同樣以認購１０００手計算，利息成本便需逾１９８０元。至於信
誠證券、耀才證券及輝立證券九成孖展息率則介乎２﹒８８厘至３﹒４８厘。值得注意是，信誠
證券及海通國際證券更推出九成半借款優惠，年息分別為３﹒３８厘及３﹒２８厘。
　　不過，由於銀行沒有提供暗盤交易，若投資者有意經暗盤提前買賣螞蟻集團，則需要注意這
點。（ｙｗ）

etnet財經.生活App 精明外匯買賣三招「睇圖-比較匯率-預設提示」iOS / Android / Huawei

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話28/10/2020
【螞蟻上市】孖展買螞蟻利息最低僅0.48厘　銀行券商點揀好？
中國故事28/10/2020
《神州經脈》人幣中間價逆周期因子淡出　A場收升外資八日後重返
財經熱話28/10/2020
【匯控績後】匯控季績有驚喜　市場憧憬恢復派息　高盛上望50元
FOCUS28/10/2020
【FOCUS】逆周期因子淡出　人幣隨美元波動勢加劇
開市Good Morning28/10/2020
《開市Good Morning》陳鳳珠：騰訊短線值博率不高
財經熱話28/10/2020
新型SUV搶攻市場 長城汽車疫後迅速踩油
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【格盡匯價】英鎊急跌，利買樓置業？即用etnet App格盡各大銀行匯價，仲可預設提示捉實靚價！

【全新功能】善用etnet App精明外匯買賣三招 投資旅行升學話咁易!

【etnet Bonus】賞 維柏健【健骨至尊500(無鈉維心配方)】

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>