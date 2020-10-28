《與聯共策－鄒建雄》美國選戰白熱化，投資者如何部署？

《與聯共策》美國大選舉行在即，投資者日趨關注誰將入主白宮，以及大選結果對市場的影

響。另外，美國紓困方案談判陷入僵局，新冠肺炎確診個案在美國、歐洲攀升，市場憂慮持續升

溫。鑑於諸多不明朗因素，聯博預計市場波動將會加劇，投資者應關注風險管理及優質股票，以

期渡過市況不穩時期。



＊投資策略不應受政治因素影響＊



聯博認為，不應根據潛在大選結果制定投資策略。首先，預測政治結果極其困難。其次，即

使能準確預測結果，市場變化常常超出預期。正如２０１６年，許多專家都曾預測特朗普勝出將

衝擊市場，但最終股市卻持續攀升。最後，政治事件存在諸多不確定因素。雖然主要政策和監管

決定可能影響股票前景，尤其是對科技、醫藥及能源股，但幾乎不可能預測政治事件的最終影響

。

投資者應該如何部署股票投資？當前環境下，應建構能降低下跌風險的投資組合，即使無法

完全捕捉升浪，穩健的投資組合仍然有助於創造理想的長遠回報。



＊市場不穩時關注優質股票＊



我們認為，在疫情影響下，高質素股票及主題型投資組合具備強大潛力，有望締造穩健的長

遠回報。舉例來說，能創造穩健盈利的公司，更有能力應對經濟衰退的挑戰；強大的資產負債表

能幫助公司渡過危機，並實現持續蓬勃發展；而較高的自由現金流率則能令企業保持靈活，增強

其競爭地位。

在不同政治情景下，許多主題趨勢都會持續發展。例如，在醫療保健領域，即使醫藥公司在

藥品定價方面承受政治壓力，對數碼化健康數據和基金測序的需求仍會持續增長。無論下屆美國

政府是否支持應對氣候變化的努力，私營部門對綠色交通和清潔能源的需求勢必仍會存在。



＊低波幅投資策略有助應對市況不穩＊



根據過去數十載的經驗，根據政壇變化進行投資是一種失敗的策略。雖然投資者不應忽視政

治風險，但它是評估公司風險的因素之一，而不應成為投資組合或資產配置策略的主要指引。

市況不明之下，建立一個具有宏觀穩健性的投資組合，聚焦具備強勁現金流，以及業務模式

穩健，有助於抵禦新冠疫情及美國總統大選影響的公司。這些公司或能抵受疫情帶來的壓力，並

會在疫情及美國總統大選後蓬勃復甦。《聯博中國香港零售業務董事總經理 鄒建雄》

