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即市新聞

28/10/2020 10:20

《與聯共策－鄒建雄》美國選戰白熱化，投資者如何部署？

　　《與聯共策》美國大選舉行在即，投資者日趨關注誰將入主白宮，以及大選結果對市場的影
響。另外，美國紓困方案談判陷入僵局，新冠肺炎確診個案在美國、歐洲攀升，市場憂慮持續升
溫。鑑於諸多不明朗因素，聯博預計市場波動將會加劇，投資者應關注風險管理及優質股票，以
期渡過市況不穩時期。

＊投資策略不應受政治因素影響＊

　　聯博認為，不應根據潛在大選結果制定投資策略。首先，預測政治結果極其困難。其次，即
使能準確預測結果，市場變化常常超出預期。正如２０１６年，許多專家都曾預測特朗普勝出將
衝擊市場，但最終股市卻持續攀升。最後，政治事件存在諸多不確定因素。雖然主要政策和監管
決定可能影響股票前景，尤其是對科技、醫藥及能源股，但幾乎不可能預測政治事件的最終影響

　　投資者應該如何部署股票投資？當前環境下，應建構能降低下跌風險的投資組合，即使無法
完全捕捉升浪，穩健的投資組合仍然有助於創造理想的長遠回報。

＊市場不穩時關注優質股票＊

　　我們認為，在疫情影響下，高質素股票及主題型投資組合具備強大潛力，有望締造穩健的長
遠回報。舉例來說，能創造穩健盈利的公司，更有能力應對經濟衰退的挑戰；強大的資產負債表
能幫助公司渡過危機，並實現持續蓬勃發展；而較高的自由現金流率則能令企業保持靈活，增強
其競爭地位。
　　在不同政治情景下，許多主題趨勢都會持續發展。例如，在醫療保健領域，即使醫藥公司在
藥品定價方面承受政治壓力，對數碼化健康數據和基金測序的需求仍會持續增長。無論下屆美國
政府是否支持應對氣候變化的努力，私營部門對綠色交通和清潔能源的需求勢必仍會存在。

＊低波幅投資策略有助應對市況不穩＊

　　根據過去數十載的經驗，根據政壇變化進行投資是一種失敗的策略。雖然投資者不應忽視政
治風險，但它是評估公司風險的因素之一，而不應成為投資組合或資產配置策略的主要指引。
　　市況不明之下，建立一個具有宏觀穩健性的投資組合，聚焦具備強勁現金流，以及業務模式
穩健，有助於抵禦新冠疫情及美國總統大選影響的公司。這些公司或能抵受疫情帶來的壓力，並
會在疫情及美國總統大選後蓬勃復甦。《聯博中國香港零售業務董事總經理　鄒建雄》

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