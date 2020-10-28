騰訊創新高難抵美期走低，港股收報２４７０８，跌７８點失百天線

《經濟通通訊社２８日專訊》臨近美國總統大選，美股隔晚個別發展，道指再跌２２２點，

不過反映科技股表現的納指則造好。恆指昨日終止六連升後，今早低開１３點，報２４７７３，

跌幅隨即擴大，一度跌逾２００點，報２４５８６，失守１０天線（約２４６２０），於５０天

線（約２４５６３點）上方喘穩。不過科技股領前，帶動跌幅收窄，午後大市更轉升，可惜

２４８４４點高位遇阻，加上美股期貨走低逾２００點，拖累港股尾市向下，恆指復失守１００

天線（約２４７５１點），收市報２４７０８，跌７８點或跌０﹒３２％，主板成交

１３２６﹒２４億元。國企指數報９９６３，跌３９點或跌０﹒４０％。

內地Ａ股反覆造好，上證綜合指數報３２６９，升１４點或升０﹒４６％；深證成份指數報

１３３８８，升１１８點或升０﹒８９％。兩市全日成交至７３３１億元人民幣，按日成交增長

１６﹒１％。

重磅股方面，新股螞蟻集團（０６６８８）認購反應熾熱，港交所（００３８８）升

３﹒５１％，報３７７﹒６元；友邦保險（０１２９９）升０﹒２６％，報７６﹒６元；建行

（００９３９）跌１﹒４３％，報５﹒５３元。



＊騰訊創新高破６００大關，電訊股跑輸＊



重磅科技股造好，騰訊（００７００）獲麥格理升目標至８１５元全城最牛，股價今日再破

頂，高見６０４元，收市仍飆２﹒７４％，報６０１元。旗下螞蟻正招股的阿里（０９９８８）

也創新高，收２﹒４７％，報３０７﹒４元。另外，美團（０３６９０）飆５﹒２６％，報

２８０元；小米（０１８１０）彈１﹒４２％，報２１﹒４元；京東集團（０９６１８）升

１﹒４５％，報３２１元。不過，金蝶國際（００２６８）遭主席減持，挫３﹒７５％，報

２０﹒５５元。

美國共和黨參議員魯比奧、布勞恩建議禁止遭列入貿易黑名單的華企進入美國市場。國防部

早前先後將華為、海康威視（深：００２４１５）、中移動（００９４１）、中國電信

（００７２８）等２０間中資企業列為由中國軍方擁有或控制的公司，而目前華為及多間中資企

業已被列入美國商務部實體清單。內地電訊股沽壓大，中國移動跌２﹒４９％，報４９﹒０５元

；中國電信（００７２８）跌２﹒３％，報２﹒５５元；中國聯通（００７６２）跌４﹒９７％

，報５﹒１６元；為全日表現最差藍籌。



＊匯控再回吐，平保被降目標價＊



匯控（００００５）昨日公布業績時預告考慮明年派發股息，重燃市場派息憧憬，令匯控股

價急彈逾半成。不過，隔夜美國否定大選前推出刺激經濟方案，金融股為其一重災區，拖累本港

銀行股今日集體跳水。匯控跌３﹒４％，報３２﹒６５元；恆生銀行（０００１１）跌

１﹒１３％，報１２２﹒４元；東亞銀行（０００２３）跌０﹒４２％，報１４﹒０６元；渣打

集團（０２８８８）插５﹒０９％，報３８﹒２元；中銀香港（０２３８８）跌２﹒４８％，報

２１﹒６５元。

金融股同樣拖低大市，平保（０２３１８）績後遭花旗及匯證降目標，收跌３﹒１９％，報

８２元；收市後公布業績的國壽（０２６２８）軟０﹒６６％，報１８﹒１２元；中國太平

（００９６６）跌１﹒６４％，報１１﹒９６元；中國財險（０２３２８）跌３﹒５７％，報

５﹒４元。早前就Ｈ股全流通計劃提出申請的眾安在線公布，今日收到中證監對轉換該公司

９﹒５億股內資股為Ｈ股的申請的正式批准，逆市升４﹒７５％，報４０﹒８元。



＊萬洲飆近７％成表現最好藍籌，比亞迪再創新高＊



萬洲（００２８８）首三季純利跌幅收窄，飆６﹒８９％，報６﹒６７元；為表現最好藍籌

。鳳祥股份（０９９７７）第三季收入按季增長６﹒２％，反彈１５﹒０２％，報２﹒４５元。

另外，呷哺呷哺（００５２０）再創逾一年半高，收市仍漲２﹒５４％，報１３﹒７４元；頤海

（０１５７９）升３﹒３８％，報１０４﹒１元；華潤啤酒（００２９１）升１﹒８７％，報

４９﹒０５元；不過，青島啤（００１６８）先升後回０﹒０７％，報６７﹒２５元；百勝中國

（０９９８７）創本港掛牌新高後，跌１﹒３８％，報４１５﹒２元。

汽車股多股跑輸，北汽（０１９５８）首９個月盈利按年減少５６％，遭瑞信降目標，插

９﹒０３％，報２﹒９２元；傳母企財困的華晨（０１１１４）再挫１﹒１８％，報６﹒７元；

恆大汽車（００７０８）挫７﹒６％，報２２﹒５元；吉利（００１７５）跌１﹒７３％，報

１５﹒９元；廣汽（０２２３８）跌２﹒０６％，報７﹒６元。相反，比亞迪（０１２１１）再

創新高，升５﹒４５％，報１４９﹒１元。零售商中升（００８８１）曾破頂，升２﹒３８％，

報５８﹒１元。（ｃａ）

