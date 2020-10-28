《鍾之日記》騰訊登六，螞蟻熱爆

《鍾之日記》１０月２８日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



臨近美國總統大選，美股隔晚個別發展，道指再跌２２２點，不過反映科技股表現的納指則

造好。恆指昨日終止六連升後，今早低開１３點，報２４７７３，跌幅隨即擴大，一度跌逾

２００點。不過科技股上揚，午後大市轉升，可惜２４８４４點高位遇阻，加上美股期貨走低逾

２００點，拖累港股尾市向下，恆指收市報２４７０８，跌７８點或跌０﹒３２％，成交

１３２６億元。



＊人幣逆周期因子淡出，外資回流Ａ場＊



繼遠期售匯業務的外匯風險準備金率歸零後，中國外匯交易中心昨晚（２７日）通知，近期

部分人民幣兌美元中間價報價行基於自身對經濟基本面和市場情況的判斷，陸續將中間價報價模

型中的「逆周期因子」淡出使用。市場普遍認為「逆周期因子」淡出影響很小，人民幣匯率指數

或會出現一定程度走弱，但淡出使用有利匯率有序波動及加速人幣國際化。

滬深股市早段好淡角力，保險股急挫，惟白酒、汽車等板塊拉升，午後外資快速循陸股通流

入，白酒板塊升幅擴大，滬綜指確認升勢，全日升０﹒４６％，報３２６９﹒２４點，深成指則

升０﹒８９％。

陸股通在午市期間由流出轉為淨流入１﹒８６億元人民幣，結束連續八個交易日淨流出，推

動兩市全日成交至７３３１億元人民幣，按日成交增長１６﹒１％，



＊騰訊股價破頂，開心買麵店＊



美國上訴法院此前駁回司法部對封殺ＷｅＣｈａｔ的申請，指華府未有提交充足證據顯示要

將ＷｅＣｈａｔ下架的逼切性，騰訊控股（００７００）今日股價大漲２﹒７％，報６０１元，

創上市新高兼破６００元大關。

麥格理發表報告指，近期將騰訊旗下的微信支付可能在２０２２年實現２６４０億至

３４６０億美元的估值，對比２０２２年市盈率為１８－２２倍。該行將騰訊目標價由７９７元

上調２﹒３％至８１５元，重申其「優於大市」評級。以騰訊今日收市價計，距離麥格理的目標

價還有３５﹒６％的升值空間。

騰訊股價踏上新台階，不知是否為了慶祝，據工商資料顯示，日前騰訊信息技術有限公司入

股了國內知名麵店和府撈面，目標公司江蘇和府餐飲管理有限公司獲增資了２５２﹒９萬元人民

幣。

另外，此前獲騰訊投資的眾安在線（０６０６０）公布，中證監批准對公司轉換９﹒５億股

內資股為Ｈ股的申請，股價全日升４﹒８％，報４０﹒８元。



＊螞蟻錄兩千億孖展，小心凍結資金池＊



螞蟻集團（０６６８８）招股，孖展認購火熱，昨天首日孖展額高達１９１４億元，將觸發

回撥機制。而綜合多間券商及銀行，截至今日下午１６時２５分，螞蟻孖展暫錄２１１６﹒６１

億元，相當於超額認購約６２﹒３５倍。

Ｈ股認購如此火爆，相信Ａ股也不遑多讓，不過有券商擔心，螞蟻集團上市將對資金池產生

虹吸現象，再加上地緣政治、美國大選、疫情升溫等影響，料短期Ａ股市場仍以震盪整理為主。

另外，胡潤研究院昨日（２７日）發布的《２０２０胡潤中國１０強金融科技企業》榜單顯

示，螞蟻集團以２﹒１萬億元人民幣的估值毫無懸念成為中國最值錢金融科技企業，其估值更遠

遠超過其他九強價值的總和。

阿里巴巴（０９９８８）全日價升２﹒５％，報３０７﹒４元，盤中創上市新高。



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