《輪證高清－孫明哲》恒指止步６連升，騰訊逆市破頂升逾４％

《輪證高清》恆指止步６連升，早段曾跌３１７點至全日低位２４６０２點。午後跌幅收窄

，收報２４７８７點，全日跌１３２點。大市成交金額急增逾一成，報１３０５億。ＡＴＭＸ股

周二表現普遍向好，當中除小米（０１８１０）外，其餘都能逆市升，而騰訊（００７００）升

幅最為搶眼，全日升逾４％。

報道指，美國上訴法院駁回司法部申請，指華府未有提交充足證據顯示要將ＷｅＣｈａｔ下

架的逼切性，或受消息影響，騰訊股價在周二（２７日）早段上過歷史高位５８８﹒５元，收市

亦能穩守５８０元大關，全日勁升４﹒２％，報５８５元，成交額較上日急增２﹒８倍，報

１６３億。截至上周五，北水已連續錄得３日淨買入。將於１１月１２日公布第三季業績，投資

者如看好，或可留意騰訊購２３２１５，行使價６４０﹒５元，實際槓桿１０﹒８倍，引伸波幅

３９﹒３％，換股比率１００兌１，２０２０年１２月２４日到期。

相反，如認為騰訊股價近期的強勁升幅在短期內有回吐壓力，短線欲以認沽證部署淡倉，或

對衝手上持股的話，或可留意騰訊沽１７２７１，行使價５０８元，實際槓桿９﹒１倍，引伸波

幅３８％，換股比率１００兌１，２０２１年０１月１９日到期。

近日市場其中一個焦點落在個股的第三季業績出爐。將於明日（２９日）公布第三季業績的

比亞迪（０１２１１）上調早前盈利預測，估計今年首三季純利由介乎２８－３０億增至３４－

３６億元人民幣，昨日升逾４％。另有大行指比亞迪與卡車製造商日野汽車工業的合資企業不但

提供卡車電動車電池的商機，如果比亞迪開拓相關電動卡車業務，預計２０２５年，比亞迪對外

電池發貨量有望增長逾兩倍。投資者如看好，或可留意比亞迪購１１７９８，行使價

１６３﹒８８元，實際槓桿２﹒８倍，引伸波幅６９﹒３％，換股比率１００兌１，２０２１年

０７月２９日到期。

但亦須留意到，比亞迪上周五（２３日）錄得北水淨流出，投資者如看淡，或可留意比亞迪

沽１１７９５，行使價１２８﹒８８元，實際槓桿２﹒３倍，引伸波幅６８﹒２％，換股比率

１００兌１，２０２１年０４月２９日到期。《高盛董事總經理 孫明哲》

《ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》



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