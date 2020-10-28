《輪證高清－孫明哲》恒指止步６連升，騰訊逆市破頂升逾４％

《輪證高清》恆指止步６連升，早段曾跌３１７點至全日低位２４６０２點。午後跌幅收窄
，收報２４７８７點，全日跌１３２點。大市成交金額急增逾一成，報１３０５億。ＡＴＭＸ股
周二表現普遍向好，當中除小米（０１８１０）外，其餘都能逆市升，而騰訊（００７００）升
幅最為搶眼，全日升逾４％。
報道指，美國上訴法院駁回司法部申請，指華府未有提交充足證據顯示要將ＷｅＣｈａｔ下
架的逼切性，或受消息影響，騰訊股價在周二（２７日）早段上過歷史高位５８８﹒５元，收市
亦能穩守５８０元大關，全日勁升４﹒２％，報５８５元，成交額較上日急增２﹒８倍，報
１６３億。截至上周五，北水已連續錄得３日淨買入。將於１１月１２日公布第三季業績，投資
者如看好，或可留意騰訊購２３２１５，行使價６４０﹒５元，實際槓桿１０﹒８倍，引伸波幅
３９﹒３％，換股比率１００兌１，２０２０年１２月２４日到期。
相反，如認為騰訊股價近期的強勁升幅在短期內有回吐壓力，短線欲以認沽證部署淡倉，或
對衝手上持股的話，或可留意騰訊沽１７２７１，行使價５０８元，實際槓桿９﹒１倍，引伸波
幅３８％，換股比率１００兌１，２０２１年０１月１９日到期。
近日市場其中一個焦點落在個股的第三季業績出爐。將於明日（２９日）公布第三季業績的
比亞迪（０１２１１）上調早前盈利預測，估計今年首三季純利由介乎２８－３０億增至３４－
３６億元人民幣，昨日升逾４％。另有大行指比亞迪與卡車製造商日野汽車工業的合資企業不但
提供卡車電動車電池的商機，如果比亞迪開拓相關電動卡車業務，預計２０２５年，比亞迪對外
電池發貨量有望增長逾兩倍。投資者如看好，或可留意比亞迪購１１７９８，行使價
１６３﹒８８元，實際槓桿２﹒８倍，引伸波幅６９﹒３％，換股比率１００兌１，２０２１年
０７月２９日到期。
但亦須留意到，比亞迪上周五（２３日）錄得北水淨流出，投資者如看淡，或可留意比亞迪
沽１１７９５，行使價１２８﹒８８元，實際槓桿２﹒３倍，引伸波幅６８﹒２％，換股比率
１００兌１，２０２１年０４月２９日到期。《高盛董事總經理 孫明哲》
《ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》
＊版權所有２０２０年，高盛（亞洲）有限責任公司。本文不構成邀約、游說或建議出售或購買
結構性產品。產品無抵押，如發行人無力償債或違約，投資者或無法收回全部應收款項。產品乃
非保本投資，價格可升可跌，投資者或損失所有投資。莊家可能是唯一報價者。投資前應細閱上
市文件，獨立評估風險及諮詢專業建議。
etnet財經.生活App 精明外匯買賣三招「睇圖-比較匯率-預設提示」iOS / Android / Huawei