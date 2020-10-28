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28/10/2020 09:48

《股林淘金－林家亨》紓困失敗寒冬近，美股續跌二百點

　　《股林淘金》昨天（２７日）美股在紓困談判失敗，道指承接前日（２６日）下跌６５０點
後，繼續下跌２２２點。今次的紓困措施未過關，意味著入口商在今年冬季的銷售旺季期限前不
會下最後訂單給海外供應商，形成即使選舉過後再有紓困方案推出，也不會挽救到今個冬季的銷
情，今個聖誕節的銷情有可能創下自第二次世界大戰以來表現最差的季節。
　　預計今日（２８日）港股表現一般，應有些調整，若昨天有趁高沽售匯控（００００５）者
，今天不妨吼低重新買入。
《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》
　
＊筆者持有匯控（００００５）股份

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