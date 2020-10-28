《投資智慧－鄧聲興》康宏停牌多時未交待詳情，損害小股東權益

《投資智慧》香港作為國際商業及金融中心，企業管治及管理透明度視為其基礎。近年有停
牌多時的上市公司遲遲未交待詳情，明顯對小股東欠缺透明度。康宏（０１０１９）自２０１７
年１２月自願停牌至今已接近三年，期間公司不斷延遲發行業績報告並繼續停牌。至今年５月底
，聯交所運用《上市規則》勒令康宏取消上市地位，陷入除牌危機。最新發展是康宏兩大主要股
東之一佳兆業（０１６３８）主席郭英成之長子郭曉群發信至康宏環球，尋求罷免被外界視為由
另一主要股東富邦掌控的董事會所有成員。佳兆業一方同時尋求召開特別股東會（ＥＧＭ），擬
委任郭曉群、港鐵（０００６６）前主席兼財庫局前局長馬時亨、立法會議員石禮謙、佳兆業前
副主席譚禮寧、前首席財務官黃志強、華安資產香港前固定收益基金經理鄭樹源，組成康宏新董
事會。日前康宏環球亦公布，訂於１１月２６日舉行股東特別大會進行表決，議程包括罷免現有
全體董事會成員。
康宏停牌多時對小股東不公平，也損害小股東權益。參考公司在２０１７年中期報告，康宏
淨資產約４８億港元，當中包括８億元現金。當中巨額的資金需要向股東作交待。由於公司長時
間停牌，不但侵害了小股東的知情權，嚴重損害了他們的權益。因為小股東一直無從得知內部發
展，實在有欠公允。雖然康宏行政總裁吳榮輝已經多次公開指完成復牌工作，但事實上康宏停牌
多時，一直沒有發出任何審計報表。更於今年８月羅兵咸永道辭任核數師，另委任中匯安達出任
核數師。對於聯交所五項復牌條件中，至今年１０月１日仍未有跟進。故此，今次由郭曉群提出
解散原來董事局，有望加快解決事件，給股東們一個交待。
《銳升證券聯合創辦人及首席執行官 鄧聲興》
（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）
【ｅｔｎｅｔ Ａｐｐ】精明外匯買賣三招「睇圖－比較匯率－預設提示」
立即下載＞＞
ｅｔｎｅｔ財經．生活Ａｐｐ
ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱２ＵＮｂ３ＱＮ
Ｈｕａｗｅｉ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３３Ｓｏ８ＬＳ
ｅｔｎｅｔ強化版ＭＱ
ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｌｊｊＡ９８
Ｈｕａｗｅｉ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｈＶＲＵ７ｗ
etnet財經.生活App 精明外匯買賣三招「睇圖-比較匯率-預設提示」iOS / Android / Huawei