《拆局麒想－林嘉麒》長和（１）淡市沽赫斯基，技巧高看好股價

《拆局麒想》當市況低迷時，資本市場進行交易，大多數以較低價成交。形成買家執平貨，

賣家賤價資產出售要折讓。從前，長和（００００１）在逆市出手，角色是買家，今日淪為賣家

，原因何在﹖



長和宣布，赫斯基能源已與Ｃｅｎｏｖｕｓ Ｅｎｅｒｇｙ Ｉｎｃ﹒訂立明確安排協議，

赫斯基與Ｃｅｎｏｖｕｓ會以全股份交易合併，價值達２３６億加元（包括債務在內）。合併公

司將以Ｃｅｎｏｖｕｓ名稱營運。根據協議，赫斯基股東將收取０﹒７８４５股Ｃｅｎｏｖｕｓ

股份，另加可認購０﹒０６５１股Ｃｅｎｏｖｕｓ股份之認股權證，以換取每股赫斯基普通股。

相對赫斯基於２０２０年１０月２３日之五天成交量加權平均每股價格，不包括認股權證在內，

等於２１％溢價。包括認股權證在內，溢價為２３％。認股權證於五年內可按行使價每股

６﹒５４加元認購一股Ｃｅｎｏｖｕｓ普通股之權利。赫斯基股東之代價組合總額意指赫斯基之

交易股權價值約為３８億加元，而赫斯基之交易企業價值約為１０２億加元。Ｃｅｎｏｖｕｓ收

購赫斯基的交易價值為２３６億加元，包括債務。Ｃｅｎｏｖｕｓ方面聲明稱，合併後的公司預

計每年將產生１２億加元的協同效應。



入股赫斯基能源，成為李嘉誠最為人稱道的一筆投資。李嘉誠也曾表示這是他「一生中最偉

大的投資之一」。據李嘉誠基金會資料記載，１９７０年代，經歷了當時的能源危機，李嘉誠意

識到能源業務的前景值得看好。１９８７年初，李嘉誠家族及和黃集團開始購入赫斯基能源的股

權，其後由於赫斯基的合作夥伴出現財政困難，李私人大幅增加持股量。２００１年時，赫斯基

為和黃貢獻的利潤不過９億港元，到２００５年已經升至３５億港元。從赫斯基開始，李嘉誠此

後３０年間屢次購入石油資產，且多次在石油暴跌期間抄底。例如，１９８８年６月，李嘉誠收

購了加拿大另一家石油公司Ｃａｎｔｅｒｒａ Ｅｎｅｒｇｙ Ｌｔｄ，將其併入赫斯基。

１９９１年１０月，赫斯基另一名大股東Ｎｏｖａ集團低價出售所持股權，李嘉誠豪擲１７﹒２

億港元，取得赫斯基的絕對控制權。可惜近年油價低迷，疫情後更苦不堪言，截至今年６月３０

日，公司營收為２３﹒８億加元，淨利潤虧損３﹒０４億加元，而去年同期的淨利潤為３﹒７億

加元。赫斯基在近一年時間內市值已下跌超過６０％，只有３５﹒７億加元。今次低位出售赫斯

基，像似長和宣布未來不看好（傳統）能源業務。



有報道指，赫斯基與Ｃｅｎｏｖｕｓ早於今年春季開始進行合併談判。新冠疫情衝擊原油需

求的同時，俄羅斯與沙烏地阿拉伯因減產計畫的分歧掀起了石油價格戰，國際油價大幅下跌，加

速了行業整合。今年下半年就有雪佛龍收購諾貝爾能源、德文能源收購ＷＰＸ Ｅｎｅｒｇｙ、

近日更有康菲石油收購美國葉岩油氣生產商Ｃｏｎｃｈｏ Ｒｅｓｏｕｒｃｅｓ及先鋒自然資源

與Ｐａｒｓｌｅｙ Ｅｎｅｒｇｙ達成重組協定。



事實上，長和今次出售赫斯基換股理由充分。首先，投行對Ｃｅｎｏｖｕｓ前景樂觀，對其

未來１２個月目標價為６﹒９１加元，１３份報告，５份建議「買入」，７份建議「持有」，１

份建議「沽售」，較昨日（２７日）收市價有４４﹒９％的上升空間，再者，以今次交易作價

２１％的溢價計，似乎對長和來說是「筍ｄｅａｌ」。當然，Ｃｅｎｏｖｕｓ屬於長期虧損狀態

，以季度表現看，過去由２０１７年第買四季再度由盈轉虧，及後只見２０１９年首三季是有盈

利，而大行盈利預測未來一段長時間公司也會是虧損。作交易後，和記黃埔將持有新公司

１５﹒７％的股份。李嘉誠私人則持有股份約為１１﹒５％。一方面，其財務報表不需要合併於

集團計算，回顧過去，赫斯基長年拖累長和整體業績，包括的不單止是經營溢利，其資產價值大

減，更影響集團每股價值。從今以後，未來油價波動帶來的盈利影響可大大降低，合併後亦可產

生成本協同效應，降低現金流收支平衡點，長和估值潛力可更大。另一方面，面對新能源業興起

，傳統石油公司以成為明日黃花，傳統能源企業未來要回復從前的風光及其高估值恐怕困難，再

者長和在Ｃｅｎｏｖｕｓ變成小股東後，日後轉身離場會更容易。今次先以換股出售，留待日後

股票升值再沽貨獲利，其技巧值得研究學習。《宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒》



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