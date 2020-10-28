《樓市亮話－湯文亮》「去中環化」的意思是去中環

《樓市亮話》中環區甲級寫字樓的空置率上升超過７％，租金亦相應下跌，立刻有評論員話

寫字樓「去中環化」，意思是寫字樓租客不再租用中環，令到空置率上升租金下跌，我覺得以這

個論點說「去中環化」並不適當，甚至連「去中環化」的意思亦搞錯。大家都知道中環有不少只

適合跨國公司租用的甲級寫字樓，但如果在其他區域，例如港島東，九龍東，即使興建媲美中環

的甲級寫字樓，但結果是無論在租金，出租率都無法與中環相比，反而一些傳統工貿中心，出租

率比那些甲級寫字樓更佳，地產商再投資時便會考慮「去中環化」，即是不再根據中環寫字樓的

模式建樓，這是我認為「去中環化」的真正意思，與評論員所說的不同。



在新冠肺炎疫情下，中環甲級寫字樓空置率上升超過７％又有甚麼出奇？評論文章並沒有講

其他幾個區域，例如尖東，港島東，九龍東的空置率，沒有比較，又怎可以說商務客戶捨棄中環

？據我了解，在新冠疫情下，那些地區空置率在１０－１５％之間，比中環嚴重得多，所以，一

定要有比較才可以下定論。



中環有一個優點，就是當市況不佳，中環甲級寫字樓業主可以減價爭取其他地區的商業客戶

，而事實上有不少寫字樓租客因中環寫字樓租金實在太貴而要搬去其他地區，但那些始終是次一

級地區，當租金下調，那些租客就會搬回中環，結果是全香港寫字樓空置率增加，中環區空置率

上升幅度會比其他地區為低，理由是其他地區寫字樓租客並不是「去中環化」，而是真真正正去

中環。《紀惠集團副主席及行政總裁 湯文亮》



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