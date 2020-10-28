《缸邊嫺談－黃惠嫺》全球加緊新冠疫苗研發，疫苗股受關注

《缸邊嫺談》近日，在全球確診個案再度上升之下，一眾與新冠肺炎疫苗（「新冠疫苗」）

相關的股份備受關注。據報道，全球目前約有１０款新冠疫苗已進入最後測試階段。

就新冠疫苗市場而言，根據聯合國數據，現時全球總人口已超過７０億，而根據市場資訊，

某美國製藥公司生產的新冠疫苗為每劑１９﹒５美元，若以每人２劑粗略計算，新冠疫苗將是一

個近３０００億美元的市場。若單計內地１４億人口，以目前浙江省疫苗接種價格為每劑２００

元人民幣、每人２劑計算，內地新冠疫苗市場的規模亦將超過人民幣５０００億元。



中國在１０月８日簽署協議正式加入由世界衛生組織、全球疫苗免疫聯盟以及流行病預防創

新聯盟共同發起的「新冠疫苗保障機制」（ＣＯＶＡＸ），目標是到２０２１年底向國際社會提

供２０億劑疫苗。中國的加入意味著中國疫苗將作為全球公共產品，優先向發展中國家提供，使

用者需求龐大。

中國國家科技部於１０月２０日舉行的國務院聯防聯控機制新聞發布會上透露，內地現時有

１３款新冠肺炎疫苗項目已進入臨床測試階段，其中４款更已經進入最後測試階段，並已為約６

萬名測試者接種疫苗，暫未收到有嚴重不良反應報告。

中國國家科技部同時透露，在上述４款疫苗中，有兩款是由中國國藥集團旗下的中國生物研

發，一款由科興生物製品研發，還有一款是由康希諾生物所研發。但即使在通過最後測試階段、

取得安全性和保護力數據後，該等疫苗仍需通過一系列申請及審批，才可正式推出市場。



有市場當然亦需要有生產力配合。據中國國家衛生健康科技發展中心主任鄭忠偉在同一發布

會上介紹，預計到２０２０年年底，內地的疫苗產能可達到６﹒１億劑，而明年疫苗的年產能將

在此基礎上有效擴大，以切實保證中國以及全球其他國家對中國新冠疫苗的需求。

疫苗生產商方面，中國國藥集團在會上表示，旗下北京生物製品研究所及武漢生物製品研究

所的兩個新冠疫苗工廠已經建成，現時合計產能可達３億劑，預計２０２１年的產能將達１０億

劑以上。康希諾生物則於２０２０年１０月１５日宣布，已與墨西哥衛生部簽署預購框架協定，

計劃自２０２０年底至２０２１年向墨西哥供應３，５００萬劑新型冠狀病毒疫苗，即意味著其

新冠疫苗產能已至少達到３５００萬劑；康希諾生物又指，目前公司已建立覆蓋１３種傳染病共

１６種疫苗的強大研發管道，未來將積極擴大疫苗產能，建設符合內地和國際通用ＧＭＰ標準的

新冠疫苗產業化基地，並在全球範圍內尋求優質的合作夥伴，為疫苗獲批後的大規模生產提供保

障。此外，科興生物製品在今年３月底已啟動新冠疫苗產業化建設項目，在大興生物醫藥產業基

地完成生產車間建設，該車間目前的新冠疫苗年產量為３億劑。



事實上，在整條新冠疫苗產業鏈中，研發的部分亦是另一受益者。作為新冠疫苗研發機構之

一的藥明生物早在２０２０年２月１８日已宣布，旗下子公司藥明海德與一家全球疫苗生產巨頭

建立戰略合作夥伴關係，簽署為期２０年的疫苗生產供應合約，價值３０億美元，並在愛爾蘭新

建一座疫苗專用生產基地。藥明生物表示，所承接的新冠肺炎相關項目較預期多，近日亦新簽了

一份價值高達４億美元的新冠疫苗相關協議，目前積壓訂單金額已達５﹒２８億美元，另洽談中

的潛在合同涉資約５億美元。全球範圍內新冠疫苗的研發仍在繼續，相信以ＣＤＭＯ（生物新藥

發現、生物新藥開發、生物檢測以及ＧＭＰ生產）為主要業務的企業將受惠其中。

多隻與疫苗研發及生產相關的股份由年初至今已錄得不俗升幅。上周自內地官方公布疫苗研

發進展良好後，消息刺激相關疫苗股出現新一輪升勢，但疫苗股似乎已有過度炒作的跡象，短線

或有調整可能。但長遠而言，面對新冠肺炎疫情於未來一段時間內仍將影響全球正常經濟活動及

生活日常，各地對疫苗的需求必將是有增無減。現時各國都在疫苗研發上進行競賽，加上對新冠

疫苗的持續需求，疫苗板塊仍然值得關注。《工銀亞洲證券業務部分析員 黃惠嫺》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有疫苗股板塊相關的股份



【ｅｔｎｅｔ Ａｐｐ】精明外匯買賣三招「睇圖－比較匯率－預設提示」



立即下載＞＞

ｅｔｎｅｔ財經．生活Ａｐｐ

ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱２ＵＮｂ３ＱＮ

Ｈｕａｗｅｉ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３３Ｓｏ８ＬＳ



ｅｔｎｅｔ強化版ＭＱ

ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｌｊｊＡ９８

Ｈｕａｗｅｉ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｈＶＲＵ７ｗ

