《ＩＰＯ反應》萬國數據發售價８０﹒８８元，低上限６％

《經濟通通訊社２８日專訊》萬國數據（０９６９８）指，最終發售價為８０﹒８８元，較

上限８６元低約５﹒９％，發售價參照每股美國存託股於周一（２６日）於納斯達克收市價等因

素釐定。

按該集團發行１﹒６億股計，集資約１２９﹒４億元。該集團指，料於１１月２日在主板上

市。（ｗｈ）

