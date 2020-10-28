《日入而息》太地洽售太古城中心，富邦人壽擬認購螞蟻Ｈ股

《今天重點》﹡匯豐指累計接獲逾９３０億元螞蟻ＩＰＯ貸款申請；富邦人壽擬認購螞蟻Ｈ

股，金額上限７億美元

﹡港匯持續走強，金管局再向市場注入４６﹒５億港元

﹡太地（０１９７２）洽售太古城中心一座暫未達協議，與太古午後復牌；林

浩文料太古城中心一座呎價介乎１﹒６萬至１﹒８萬

﹡大埔住宅地以４﹒５１億批出，呎價近市場預期下限

﹡信置（０００８３）對樓市有信心，未來一年推８個新項目涉七千伙；被剔

出藍籌是個警惕，集團財務穩健暫未有私有化計劃；信置黃志祥：無需擔心

深圳ＧＤＰ超香港，港人目光需放遠



《即日市況》﹡騰訊創新高難抵美期走低，港股收報２４７０８，跌７８點失百天線



《深滬股市》﹡滬綜指收升０﹒４６％，外資午後快速流入成交增



《美元匯價》﹡短線避險推升美匯，中線仍有下行空間；歐元最新報１﹒１７３７╱３９，

日圓最新報１０４﹒２４╱２６



《公司業績》﹡鱷魚恤（００１２２）全年盈轉虧蝕２﹒９億，不派末期息

﹡亞洲水泥（００７４３）首九個月少賺２７％至１６﹒３億元人民幣

﹡國壽（０２６２８）首９個月少賺１８﹒４％至４７０﹒８億元人民幣

﹡中煤能源（０１８９８）首９個月少賺２８％至４１﹒５億元人民幣

﹡廣南（集團）（０１２０３）首九個月純利按年升５８％至７５１７萬元，

不派息



《公司資訊》﹡Ｃ－ＬＩＮＫ（０１４６３）澄清不少於２５％股份由公眾持有

﹡ｆｕｂｏＴＶ美國上市兩年回報５０倍，曾氏集團表示科技股大勢所趨

﹡Ｒａｚｅｒ Ｆｉｎｔｅｃｈ夥富衛推保險服務

﹡ＳＤＭ（０８３６３）收購新加坡托兒業務涉６８４萬元

﹡中生製藥（０１１７７）昨天獲資深副主席謝炳增持３８５﹒２萬股；纖維

化治療藥物獲國家批准開展臨床試驗

﹡中國抗體（０３６８１）類風濕關節炎藥料明年底前商業化

﹡中國能源建設（０３９９６）就可能換股與葛洲壩訂立合併協議

﹡百富環球（００３２７）夥烏克蘭ＰｒｉｖａｔＢａｎｋ推出人臉識別支付

服務

﹡太地（０１９７２）洽售太古城中心一座暫未達協議，與太古午後復牌；林

浩文料太古城中心一座呎價介乎１﹒６萬至１﹒８萬

﹡新地（０００１６）明年推逾１０盤，雷霆料樓價明年升５％

﹡宏利香港委任顏曉婷為首席醫務總監

﹡信置（０００８３）對樓市有信心，未來一年推８個新項目涉七千伙；被剔

出藍籌是個警惕，集團財務穩健暫未有私有化計劃；信置黃志祥：無需擔心

深圳ＧＤＰ超香港，港人目光需放遠

﹡柏榮集團（０８３１６）遭追債５１２﹒５萬元

﹡浦江國際（０２０６０）旗下普實醫療引入三名新戰略投資者，共注資３億

元人民幣

﹡康方生物（０９９２６）將公布６項產品研究最新資料

﹡淘寶天貓香港表示於雙十一購物節推出直播節目「淘寶電視台」

﹡眾安（０６０６０）中證監批准Ｈ股全流通計劃申請

﹡渣打與聖雅各福群會合作推青年就業及資助計劃

﹡愛帝宮（００２８６）擬發聯席主席朱昱霏獎勵股份佔擴大股本近５％

﹡新明中國（０２６９９）主席將２９﹒５％股權易手予北控城投香港

﹡領展（００８２３）發行４億元１８年期票據，票息２﹒１８％

﹡樂亞國際（０８１９５）斥８０００萬元悉數增持香港講座舉辦商股權連負

債

﹡環球醫療（０２６６６）附屬環球租賃九個月溢利增近９％至１５﹒６６億

元人民幣

﹡藍光嘉寶服務（０２６０６）Ｈ股全流通獲港交所批淮預計１１月１２日上

市

﹡林達控股（０１０４１）接獲聯交所通知新增復牌指引，將繼續停牌至另行

通知

﹡李嘉誠及李澤鉅再增持長實（０１１１３）７７萬股

﹡香港生力啤（００２３６）附屬廣州生力啤酒將於下月３０日起結束業務

﹡大悅城地產（００２０７）首九月銷售額按年升１７６％至約１１７億元人

民幣

﹡中石化（００３８６）與資產公司對巴陵石化增資約６２﹒８４億元人民幣



《國企紅籌》﹡龍源電力（００９１６）與母企國家能源投資集團江西組合營企業

﹡深圳控股（００６０４）９月合同銷售額７﹒１３億元人幣，按年升５１％

﹡中國財險（０２３２８）首９個月淨利潤跌２１﹒１％至１７３﹒４４億元

人民幣

﹡中交建（０１８００）首三季新簽合同金額按年增加１２﹒５２％



《神州民企》﹡騰訊（００７００）入股和府撈麵，後者註冊資本急增逾兩成

﹡景業名邦（０２２３１）為項目公司引入陝西信託，投資額最多９﹒１億元

人民幣

﹡新奧能源（０２６８８）第三季天然氣零售銷售量按年升１８﹒２％



《中國要聞》﹡深圳首三季公共預算收入同比增速轉正，支出降７﹒１％

﹡直播業界擬提出規範，用戶「激情打賞」應彈出提示

﹡胡潤中國金融科技企業榜：螞蟻以２萬億估值穩坐第一

﹡栗戰書視頻出席金磚國家議會論壇，堅持開放創新發展

﹡第三批國家藥品帶量採購１１月執行

﹡銀保監提示金融直播營銷風險，選擇正規渠道購買產品

﹡深圳擴大數字人幣測試，銀行為商戶免費升級收銀系統

﹡國台辦表示淘寶台灣被迫退出是政治操弄，製造兩岸脫勾

﹡人社部表示將從五方面強化穩就業舉措；減免三項社保共減輕企業成本

１﹒２萬億元

﹡北京商住房市場幾近冰點，多個項目因抵押無法網簽

﹡交通部表示三季度完成交通固定資產投資增速１５﹒５％；組織研究國家車

聯網產業標準體系建設指南；積極推動自動駕駛技術研發試點和應用工作

﹡前三季郵政業務量同比增２８％，中歐班列增４６％

﹡威馬電動車疑因電池著火，召回同款汽車１２８２輛

﹡貝恩調查指４０％消費者將在「雙１１」增加消費支出

﹡齊家網宣布未來三年扶持百家裝企邁入億元產值

﹡人行１２００億逆回購利率持平，淨投放４００億元；人行今開展５０億人

幣央行票據互換操作

﹡ＴｉｋＴｏｋ擬海外聘３千名工程師，技術團隊擴三倍

﹡參議院建議禁止遭列入貿易黑名單華企進入美國市場

﹡中國駐印使館表示中印邊境問題不需要美國插手

﹡車聯網科企億咖通擬科創板上市，歸邊吉利汽車陣營

﹡乘聯會表示１０月一至四周車市日均零售同比增長１７％

﹡信通院與華為培訓學院合作，促５Ｇ＋泛行業人才生態

﹡大商所本周五起上線豆粕等四種標準倉單交易



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒６％，報１２７９３﹒７５點



《其他消息》﹡據報４名社運人士進入美國駐香港總領館尋求庇護被拒

﹡土地註冊處營運基金上年度盈利３９１０萬元

﹡林鄭月娥與司局長呼籲市民及早接種季節性流感疫苗

﹡邱騰華稱政府就利君雅事件向港台施壓之指控無稽

﹡研究指４Ｓ課程有助建立正面價值觀，李錦倡納入正式課程

﹡楊潤雄稱被取消資格教師已有足夠機會申訴

﹡１２港人案律師稱接司法部通知，要求退出案件

﹡匯豐中國完成外資行首筆區塊鏈福費廷跨行交易

﹡深股通額度全日用逾９億元，外資結束連續八日淨流出；滬股通額度全日用

近１４億元，陸股通流入１﹒８億

﹡陸金所香港與眾安銀行合作，推ｉＢｏｎｄ認購優惠

﹡國泰工會今日與律師開會，勞工處將聯絡管理層

﹡平安壹賬通銀行推「九成信貸擔保產品」

﹡兩清華學者任港大副校長，李國章稱申作軍表明非共產黨員

﹡張達明信納無證據證明申作軍是黨委，建議盡職調查遭拒

﹡畢馬威表示亞太區第三季風險投資大升至２１１億美元，主要投向中國

﹡溫拓思表示香港經濟基本面保持強勁，金融及貿易仍為優勢

﹡國際航空運輸協會下調明年航空業收入預測至收縮４６％



《新冠肺炎》﹡本港新增２宗確診，連續三天無本地感染

﹡美國多數州份住院病例激增，新增確診病例持續增加

﹡海關總署暫停俄羅斯三艘漁船和荷蘭一家冷庫進口申報

﹡許樹昌稱放寬限聚人數應一致，以免市民混亂

﹡陳肇始稱病毒測試需要新技術以加快及便利過關時間；陳肇始不同意未有同

時放寬限聚令是邏輯不一致

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