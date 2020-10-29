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即市新聞

29/10/2020 07:50

《華爾街內望》新冠肺炎疫情惡化，美股挫逾３％，道指瀉近千點

　　《經濟通通訊社２９日專訊》全球新冠肺炎疫情惡化，感染病例激增，加上投資者擔心下周
美國總統大選結果可能存在爭議，美股周三（２８日）急挫，道指瀉近千點。
　　道指跌９４３點或３﹒４３％，報２６５１９點。標指跌１１９點或３﹒５３％，報
３２７１點，兩大指數均錄得６月１１日以來最大單日跌幅。
　　納指跌４２６點或３﹒７３％，報１１００４點。各交易所共成交１１０億股。華爾街恐慌
指標ＶＩＸ指數升２０﹒８％至４０點，創年中以來最高。
　　美國未能在大選前就新刺激方案達成協議之際，美國１２個州份的住院患者人數創紀錄，而
隨著疫情在歐洲迅速蔓延，德國和法國宣布將實施大範圍封鎖措施。
　　距離美國大選僅剩六日，市場擔心當晚可能無法宣布獲勝者，加上選舉結果可能存在爭議。
而最新民調顯示，民主黨總統候選人拜登全國支持率領先總統特朗普１０個百分點，但在決定勝
負的搖擺州份兩人仍不分上下。
　　各大板塊普遍下挫，科技股跌４﹒３３％，跌幅最大。標普航空股指數急跌４﹒３％。能源
指數跌４﹒２％。
　　蘋果、Ａｌｐｈａｂｅｔ、Ｆａｃｅｂｏｏｋ等美國大型科技公司快將公布業績，惟隔晚均
跌逾４﹒６％。
　　通用電氣跳漲８％，公司出人意料地宣布實現季度盈利和正現金流，主要因為成本削減及電
力和可再生能源業務改善。
　　指標十年期國債收益率維持在０﹒７７８％，兩年期國債收益率跌０﹒３個基點至
０﹒１４９％。（ａｌ）

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