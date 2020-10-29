《華爾街內望》新冠肺炎疫情惡化，美股挫逾３％，道指瀉近千點

《經濟通通訊社２９日專訊》全球新冠肺炎疫情惡化，感染病例激增，加上投資者擔心下周

美國總統大選結果可能存在爭議，美股周三（２８日）急挫，道指瀉近千點。

道指跌９４３點或３﹒４３％，報２６５１９點。標指跌１１９點或３﹒５３％，報

３２７１點，兩大指數均錄得６月１１日以來最大單日跌幅。

納指跌４２６點或３﹒７３％，報１１００４點。各交易所共成交１１０億股。華爾街恐慌

指標ＶＩＸ指數升２０﹒８％至４０點，創年中以來最高。

美國未能在大選前就新刺激方案達成協議之際，美國１２個州份的住院患者人數創紀錄，而

隨著疫情在歐洲迅速蔓延，德國和法國宣布將實施大範圍封鎖措施。

距離美國大選僅剩六日，市場擔心當晚可能無法宣布獲勝者，加上選舉結果可能存在爭議。

而最新民調顯示，民主黨總統候選人拜登全國支持率領先總統特朗普１０個百分點，但在決定勝

負的搖擺州份兩人仍不分上下。

各大板塊普遍下挫，科技股跌４﹒３３％，跌幅最大。標普航空股指數急跌４﹒３％。能源

指數跌４﹒２％。

蘋果、Ａｌｐｈａｂｅｔ、Ｆａｃｅｂｏｏｋ等美國大型科技公司快將公布業績，惟隔晚均

跌逾４﹒６％。

通用電氣跳漲８％，公司出人意料地宣布實現季度盈利和正現金流，主要因為成本削減及電

力和可再生能源業務改善。

指標十年期國債收益率維持在０﹒７７８％，兩年期國債收益率跌０﹒３個基點至

０﹒１４９％。（ａｌ）

