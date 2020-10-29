《運籌帷幄－梁業豪》科技股買盤明顯回增

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３７﹒５％和４０％，

局勢則分別屬於中性和偏淡。１０月份期貨、期權到期前，港股好淡大戶鬥法，市況好淡難分。

自本月初起向好的整體形勢至今仍未有改變，皆因「一浪高於一浪」的局勢沒有被破壞。然而，

美國總統選舉日迫近，股市受到政治因素所影響的程度上升，容易因一些突然入市的消息而急劇

波動，散戶投資者不易應付。最佳的應對方法，莫如暫時按兵不動。靜待金融市場對選舉結果反

應。

近日科技股的買盤明顯回增，惟紅籌股有很大的沽壓。然而，由於前者屬於較為重要的板塊

，上述現象對整體大市而言，應屬偏好。另一方面，藍籌股與國企股的交投激增，大戶買家與大

戶沽家在市場內對搣，指數期權莊家不得不將期權引伸波幅調高，以應對短期內可能出現的單邊

市況。

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資源所限，是期接受新申請的名額從過往每季３００名降至每季１００名，已經滿額。現特別增

設最後５０個名額，先到先得；向隅者須待明年１月才有機會再申請。有興趣者，請即將英文全

名（如Ｍｒ Ｐａｕｌ Ｍａｎ或Ｍｓ Ｃｈｅｕｎｇ﹐ Ｓｉｕ Ｈａ）透過

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《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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