《國金與投資－曾廣標》特朗普連任路極艱難！

《國金與投資》美國總統選舉在下周二即１１月３日舉行，由於時差關係，香港時間下周三

早上各州才陸續結束投票及點票，一般來說，到香港中午便會可分出勝負，然而，由於疫情關係

，今年有不少選民改用郵遞投票，若一些州爭持激烈，也未必即時便明朗，同時，特朗普指民主

黨利用郵遞投票作弊，因此，若戰果差距不大，他可能不肯認輸，而這是市場最擔心的事。



＊市場最怕有人不認輸＊



回想２０００年大選小布殊和戈爾的選舉人票相差輕微，而佛羅里達州某區出現問題選票，

結果重點選票及交由最高法院定奪，最後判決不再重點承認小布殊在佛州贏數百票勝出，從而取

得２７１張選舉人票而擊敗戈爾。美國採取各州爭奪的選舉人票制度，全國５０個州合共有５３

８選舉人票，至少要取得２７０張才可獲勝。現時市場最擔心的便是戰果不明朗，加上美國內部

撕裂嚴重，若出現不認輸的情況，有可能演變成街頭抗爭。因此，美國能順利選出總統，對股市

而言，已是相對的好消息。



＊逐州爭奪 特朗普不言敗＊



現時的全國民調仍一面倒看好拜登，但美國不是以全國普選票定勝負，在一些搖擺的關鍵州

，民調也指出特朗普只是落後三幾個百分點，即是隨時有可能翻盤勝出。在最後階段，不久前曾

感染世紀病毒的特朗普顯得較拜登更有精力到各地拉票，並且呼籲支持者不要理會「虛假的民調

」踴躍投票。



四年前特朗普勝出，一些人認為是天命所歸，因為他在普選票落後希拉莉近３００萬票，但

卻在多個關鍵搖擺州以輕微的多數勝出取得逾３００張選舉人票入主白宮。執政首三年，特朗普

的內政外交引起很大爭議，但經濟穩定增長，失業率跌至新低，股市屢創新高，特朗普連任的呼

聲曾高唱入雲。



＊輕視世紀疫症 最大失著＊



然而，今年爆發新冠病毒，特朗普輕描淡寫地應對，使美國成為最多人受感染及死亡的國家

，特朗普雖然把病毒歸究於由中國傳入，但大部分醫療專家都指出，特朗普否定口罩和人與人之

間保持距離的重要性，是令到美國疫情一浪接一浪的原因。疫情令美國經濟變成衰退，失業率上

升，美股雖然曾從低位大幅反彈，但主要是靠不受疫情影響的科技股支撐，牛市明顯已告一段落

，近日更由於每日和每周感染人數再創新高，美股又出現較大幅拋售。



特朗普消極抗疫以至他和家人都受到感染，令到本來支持他的一些群體改變主意，這包括老

年人及鄉郊的白人婦女，而由於失業率上升，本來屬於死忠的藍領也有些人心灰意冷，令他在「

鐵鏽帶」即一些重工業州份的勝算也減少了。



不過，今年爆發的種族衝突，令到較大比例的白人仍支持他維護法紀，加上農民大多仍認為

特朗普努力為他們爭取利益，因此，在一些關鍵的搖擺州，特朗普仍有一戰之力。



＊民主黨為何也由老人掛帥＊



今次是兩個７０多歲的老人爭做總統，拜登較特朗普還年長逾三歲，談不上很有活力，他能

夠在民主黨初選勝出，主要是從政經驗豐富以及其他候選人較他更加左傾要厲行「劫富濟貧」政

策，因此，雖然拜登也要對富人，大企業和投資者加稅，但也只算是溫和偏左，能夠被城市區域

的多數人接受，同時，由於種族衝突，傳統支持民主黨的黑人以至拉美裔人今年更積極投票，預

期可奪回四年前的不少失地，送拜登進白宮。



＊藍區大州票數多 利好拜登＊



美國的州份傳統有保守派或自由派佔優之分，前者支持共和黨稱為紅區，後者支持民主黨稱

為藍區，而由於各個大州均採取勝者全取的規則，傳統的藍區加州、紐約州和伊利諾伊州已分別

有有５５、２９和２０合共１０４張選舉人票，連同其他的藍區，共達１８６票，傳統的紅區主

要在東南部和西部，州的數目更多，但屬於大州的只是得州，有３８票，加起來約為１６４票。

此外，今年得州也由於新移民移居的關系，已由深紅變淺紅，即特朗普不能肯定必可贏取得州，

當然，若萬一得州也不能保住，他想不認輸也難了。



＊十多個搖擺州定輸贏＊



每次大選激戰的是十多個搖擺州，即它們有時支持民主黨，有時支持共和黨，其中，傳統上

，佛羅里達（２９票）、賓夕法尼亞（２０票）和俄亥俄（１８票）被視為三大關鍵州，今年的

戰場亦激烈，民調顯示，拜登在賓州和佛州領先，而特朗普在俄州輕微佔優。



＊特朗普再全取三大關鍵州？＊



特朗普上次選舉是上述三州全取，希拉莉輸了也只能怪她自己太過輕敵，今次，特朗普至少

要保住兩個關鍵州，才有機會勝出，當然，若三州全取，相信在其他搖擺州也會有不錯表現，可

以繼續在白宮坐多四年。因此，在最後關頭，拉票會集中於各個關鍵州，特別本應是淺藍四年前

卻由特朗普勝出的賓州。



我認為，從現時的經濟情況及特朗普被指無心抗疫的形勢來看，特朗普的輸面應該很大，今

年投票率料會較高，他在普選票料仍會有較大落差，隨非真的是天命所歸，在大量關鍵州和搖擺

州能以微弱多數勝出，才再有可能爆冷！《資深評論員 曾廣標》



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