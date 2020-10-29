《行內行外－梁崇讓》企業的盛衰就像風水轉盤

《行內行外》全球正注視美國總統大選結果對全球未來的政局和經濟的影響，同時也關注中

國中央政府研究制訂第十四個五年規劃，其中應涉及中國經濟的增長目標，該指標舉足輕重頗具

影響力。目前全球新冠肺炎疫情的情況，歐美多國疫情出現反彈，經濟前景難予看好，而中國主

席習近平曾說過全球正面對百年未有之大變局，這個變局是否指中美關係的困局，導致全球逐漸

出現兩大陣營對峙和新冠疫情破壞全球經濟而影響了社會的和諧，以及科技的發展和應用改變了

社會未來的生活模式，令現時的變局很難估計和控制。



＊得科技得天下？＊



古語有云：「得民心得天下！」現時傳媒和互聯網所發放的訊息隨時可以影響群眾的思維和

心態，令事物總是真假難分，民意變得兩極化。現時中美的爭拗，表面上是貿易之爭，其實骨子

裡是當今霸主地位之爭，這霸主地位除了貿易，也涉及金融、貨幣、科技等領導地位之爭，現今

各國正積極推展金融科技和數碼貨幣，由此可見，往日的一句老話是否應改為：「得科技得天下

」呢？而近期美國一直打壓中興通訊（００７６３）、華為、中芯（００９８１）、抖音、螞蟻

（０６６８８）和騰訊（００７００）等科技公司，其目的何在？那就不必多說了，大家心中明

白！



＊螞蟻利投資氣氛＊



自中美交惡，雙方互相抵制之聲不絕，但對經濟和金融市場的利好利淡消息並不是一面倒，

總是此起彼落，上周與經濟有關而令人矚目的的新聞和消息也不少。周初市場傳出阿里巴巴

（０９９８８）旗下的螞蟻金服已獲得中證監及港交所批准以Ａ＋Ｈ股同時在兩地上市，其估值

提升至近４６００億美元，而這次的ＩＰＯ更有望成為今年全球最大的集資額企業。在消息的刺

激下，香港股票市場的投資氣氛轉佳，令大市更曾一度挑戰２５０００點水平，阿里巴巴股價更

升穿３００元大關，同時也令資金不斷流入香港，金管局不得不向市場注資港元，承接美元沽盤

平衡港幣匯率。



＊保就業被指離地＊



可是本港勞工市場則繼續傳出噩耗，上周三（２１日）國泰航空（００２９３）公布企業重

組落實大裁員，共削減約８５００個職位，其中包括５３００名駐港員工，旗下擁有３５年歷史

的國泰港龍航空即時停止營運，所有２５００名港龍員工會被辭退，香港政府曾注資２７３億給

國泰，保就業計劃也給了國泰７億元，國泰本是名牌上市企業，現因管理不善和對沖燃油期貨觸

礁而導致一蹶不振，又遇上是次超長的世紀疫情，業務一落千丈，翻身無期。有社會人士認為政

府的注資無助國泰員工就業，甚至政府注資的資金也有可能凍過水，真不知怎樣解說才好？還有

一些勞工組織擔心國泰裁員會引起骨牌效應，會誘使其他大企業跟隨，引發大規模裁員潮，質疑

政府的保就業計劃離地，只是幫了企業而忽略了真正就業和失業人士。



＊證監會重罰高盛＊



回說金融證券及期貨業，只靠佣金收入的證券及期貨從業員已被政府遺忘多年，持牌不持牌

，就業和失業並無分別，早被「一業兩管」和「零佣金」政策逼得透不過氣來。上周四（２２日

），香港證監會發出新聞稿譴責高盛亞洲並罰款約２７億港元，事源高盛亞洲於２０１２及

２０１３年涉及協助馬來西亞一馬發展公司１ＭＤＢ發行債券籌得共６５億美元，惟當中有２６

億美元被挪用，其管理層在監督、風險、合規及打擊洗錢等監控方面，都犯有嚴重的失誤和缺失

，期間負責人員曾經與馬來西亞金融界等人士串謀，向馬來西亞及阿布扎比官員支付賄款和回扣

，為高盛取得及保持來自１ＭＤＢ的業務，包括該等債券發售，這次罰款為證監會歷來罰款金額

最高的單一個案。要是提及譴責罰款，都會令業界聞風喪膽，更何況近年證監會採取了前置式的

監管手法，業界的日常運作更是如履薄冰，經營不易，昔日光輝不再。



＊無只盛不衰企業＊



後記：坐鎮匯豐銀行（００００５）總行門口的兩口銅獅經歷了近３００日的「黑暗歲月」

，最終完成了首階段復修和保養工作，於上周四重見天日，這麼恰巧股價立即重上３０元以上。

前文提及的四間企業都是上市公司，高盛在美上市，國泰和匯控則是香港上市公司，阿里巴巴曾

在港上市，其後退市了，２０１４年又在美上市，２０１９年再次來港掛牌。



這四間上市企業都可算是行業的龍頭，而企業的興衰起落引證了時代巨輪的轉變，國泰曾是

航空業的魁首，在國際上享有盛名，獲獎無數，香港人也曾引以為傲。匯控則一直是香港人最喜

愛的上市公司之一，很多老一輩的投資者都喜歡買匯豐收息，以作退休後的最佳保障，以往每近

年尾市場便會傳出「聖誕鐘，買匯豐」的說法，可惜時至今日，這兩間曾是行業龍頭的企業已風

光不再，再次證明世上沒有只盛不衰的企業和行業，而現今的阿里巴巴有如８０年代的國泰和匯

控，正開始騰飛，筆者希望阿里巴巴騰飛之路會很長很長，不要再次令追捧的投資者失望。



至於高盛則是全球著名的美國投資銀行，其背景也無須再介紹了，這幾十年，在全球金融界

內，可算是能呼風喚雨和翻雲覆雨的世界級金融業高手，更有傳出該行是美國政府的御用「打手

」，在中美糾紛激烈之時，港版國安法實施，美國政府抵制中港官員期間，香港證監會竟向美國

金融機構進行譴責和破紀錄地罰款，也真是頗為巧合！《香港證券及期貨從業員工會副會長 梁

崇讓》



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