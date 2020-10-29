《缸邊隨筆－石鏡泉》美股跌？美元跌？

《缸邊隨筆》近兩天，美股和美元見跌。投資界的光頭神探麥樸思警告，標普５００可能呈

雙頂，而全球最大資產管理公司貝萊德，公然沽美元。



麥樸思（Ｍａｒｋ Ｍｏｂｉｕｓ），以前管理鄧普頓基金，其後自立門戶，成立

Ｍｏｂｉｕｓ Ｃａｐｉｔａｌ Ｐａｒｔｎｅｒｓ。麥樸思在投資界有近半世紀經歷，見過風

險，他今時提出標普５００可以形成個雙頂。



如雙頂真成立，一旦跌破頸綫，量度跌幅可以跌掉今年３月底以來上升的三分之二。



麥樸思認為，市場並不太關注下周二的美國總統大選誰屬，而是擔心，一個懸而未決的選舉

，之後怎發展。現任總統特朗普已表示，如果民主黨的拜登獲勝，他將對結果進行質疑，如果選

舉結果要搞上法庭，則長期的政治紛爭將擾亂全球市場。



在刺激經濟方案方面，特朗普也明確表明：「大選後，我們會出台迄今為止最好的刺激方案

。」此亦即是謂，明天我給你個月光，今天只有眼光光，市場遂應聲而跌。



１１月３日之後有沒有月光？要看參眾兩院及總統是否同一黨派人，只要是同一黨，財路必

暢，不然，起碼要總統和參議院，是同一黨派人，才可以有起碼的財政刺激來激活美經濟。



不少民調顯示，拜登仍以約８％領先，但這個選前的領先不可以穩勝。



市場現擔心，如選舉結果無法短期內決定，就可能會重演２０１６年，投資者初時押注希拉

莉獲勝，但到特朗普爆冷勝出，市場就翻了天。



機構投資者吸收了上次經驗，今時就減少倉位，增加對沖頭寸，成交減少，波動性會加大，

任何些微消息都可以有大波動。



由於美國疫情未受控，故美匯便跌，到法國謂可能要封城一個月，使歐元下挫，才使美元稍

回彈。



＊大行看淡美元＊



全球最大資產管理公司貝萊德，駐新加坡的信貸負責人Ｎｅｅｒａｊ Ｓｅｔｈ表示，該公

司對人民幣，印度盧比和印尼盾作適度持有，但就空美元。他認為美元會有一至三年的跌勢，無

論誰為美國總統，這個美元跌勢縱有停頓，但後市整體還是向下。



除貝萊德外，高盛和瑞銀也看淡美元，故今時美元是自２０１８年以來，首次見淡。



在一片看淡聲中，投資者要留意在１１月３日之前，特朗普可以使出個「十月驚奇」，包括

爆拜登臭史，跟中國找事，在泰國伸手等都可以使一個淡友世界翻艇。雖然還有美聯儲局的

ｐｌｕｎｇｅ ｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎ ｔｅａｍ，但何時出手護航，也是未可知之的。一句：

小心，輕倉為上。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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