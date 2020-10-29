《凱文隨筆－凱文》國家統一！今年？

《凱文隨筆－凱文》國家主席習近平日前在紀念「抗美援朝」七十周年大會發表了令人驚心

動魄的公開講話，他警告美國：「中國人民是惹不得的；如果惹翻了，是不好辦的」；在公開場

合一貫予人性格溫潤的習近平，這趟確實已經被惹翻了，他是向美國舞劍，就等看特朗普之流，

可有能耐下令戰機、航母都開到中國海域來，美國軍人可願意打一場出師無名、生死未卜的仗？

美國的所謂東亞、歐洲盟友，如果領導人不是智障的話，是絕不會否加入這場旨在遏抑中國崛起

、分裂中國的仗。



中美不應該打架，因為一打就不是兩家的事，易打難收矣！一些論者妄自斷言俄羅斯、北韓

，伊朗等與中國友好的國家絕不會反應，這些人都以為自己是上述國家領導人肚裏的蟲；如果都

反應起來的話，就是大戰了，比隕石撞擊地球還要悲壯。中國的立場一向清晰，不想打任何仗，

只想和平生活、發展經濟，讓人民過上好日子，畢竟今天一切的成就，是上幾代人犧牲掉一切換

回來的，繼續努力走下去的話，中國就邁進了超平穩的百年、甚或千年盛世了。



一切就是如此簡單明瞭，然而，在美國與他一些所謂盟友的障眼裏，中國在改革開放、意識

形態、言論自由等各方面都在倒退，需要他們來糾正！說罷這些漂亮的話後，他們老祖宗的侵略

幽靈又被喚起來了。



令人扼腕的是台灣當局就不斷地在配合著美國的節奏，他們的官方央視新聞廣播每天仍在用

上「武漢肺炎」一詞，潛移默化地向台灣人民灌輸「新冠病毒」是「中國病毒」。西方主流媒體

總體而言，也是政治正確地反中，但已鮮見他們喪失理智地用上「武漢肺炎」一詞。特朗普任內

已九度（今年已四度，頻率不斷增加，就是想促進兩岸開戰）向台灣出售軍火，台方總是興高采

烈地公布，每次金額數以十億美元計，由防衛性武器買到進攻性武器，一幅有持無恐的樣子，最

後還要向美方送上「誠摯的感激」；可悲的是，台灣每年從中國賺取過千億美元的貿易盈餘，轉

過頭來，就把一大份轉入購買美國落伍武器的帳戶裏，他們自身也清楚，借購買軍火之名，來投

保美國的軍方保險，冀望在中國統一台灣時，美方會出兵援助，即便美軍爽約，倉促逃脫的流亡

政府也有個棲息之所。



兩岸本是一家，奈何總是有人想分家；在戰略角度而言，中國絕不會讓自己的領土，變成美

國的軍事哨站；至於在領土完整的觀點看，就更毋庸置疑了。權衡１４億人與２３００萬人的權

益，也只好以前者為重了。



中國智庫代表人物半開玩笑地說，１１月４日美國大選結果揭曉日，有可能是中國統一台灣

的時機，因為一旦特朗普敗選，他必不承認，還會訴諸支持他的極右暴力主義分子在美國國內搞

暴動，屆時美國政客本身利益都自顧不暇，那有閒情去分裂別國。已故台灣歷史學家、思想家李

敖曾建議，中國統一台灣的最好方法是打掉幾個發電廠、輸水庫，在缺電缺水幾天的情況下，台

灣民眾就會無條件投降，這方法不會導致任何人命損失；也有人建議「施琅模式」、「北平模式

」等；假如「達賴模式」歷史重現，未嘗不是好事，當年這位西藏最大的農奴主（後來換上了諾

貝爾和平獎的新衣）在解放軍未到西藏平息暴亂前，已率領大批藏民，在美國中情局的護送下出

逃印度，就這樣結束了其殘酷不仁、視農奴如草芥的「神權統治」政權。據說，網路上有這麼一

個片段，台灣電視台做街訪，問到幾位青年對兩岸開戰的看法，他們笑說：「老共不來，就台灣

獨立，他們一來，我們就高舉祖國萬歲的旗幟」；但願台灣民眾都這般豁達可愛，民族復興就指

日可待了。今年瘟疫蔓延全世界，殺死了１１７萬人，疫情仍然持續，也引發了人們無法想像的

怪事（如「最強」的美國死了２２萬７６００人，也仍未結束），中國國家統一反而變成合理不

過的事。



【ｅｔｎｅｔ Ａｐｐ】精明外匯買賣三招「睇圖－比較匯率－預設提示」



立即下載＞＞

ｅｔｎｅｔ財經．生活Ａｐｐ

ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱２ＵＮｂ３ＱＮ

Ｈｕａｗｅｉ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３３Ｓｏ８ＬＳ



ｅｔｎｅｔ強化版ＭＱ

ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｌｊｊＡ９８

Ｈｕａｗｅｉ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｈＶＲＵ７ｗ

