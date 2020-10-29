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即市新聞

29/10/2020 09:05

《專家之言－李偉傑》大型新股吸水，港股二萬四至二萬五續整固

　　《專家之言》全球新冠肺炎確診個案累計接近４４００萬宗，除美國、印度和巴西疫情仍未
受控，歐洲疫情持續反彈亦令數字持續飆升，不過市場對相關數字已經開始麻木，因為全世界正
等待疫苗能否趕及年尾前推出，疫苗需要等待，但市場觀望已久的兩個因素：螞蟻集團
（０６６８８）招股及美國總統大選，正在進行同準備進行中。螞蟻集團招股成功吸引資金大量
流入本港，根據資料顯示由１０月以來金管局已累計向市場注資１７９７億港元，可見這大型獨
角獸企業吸引力相當足夠。另外，環球關注重點將在下周二（１１月３日）舉行的美國總統大選
，民意調查普遍繼續以民主黨候選人拜登領先，共和黨現任總統特朗普民意調查落後亦容易理解
，過去幾年美國種族衝突問題，以及疫情防控失敗等因素，相信將難辭其咎。但四年前的美國總
統大選民主黨希拉里亦在高民望下，因為電郵事件最後失落總統，而今屆最後到底花落誰家，相
信更加難估計，最終需要問一問美國人需要一個如何的總統。

＊留意內地十四五規劃，料通過研發創新發展＊
　
　　就算特朗普連任或者拜登當選，估計對去中國化方向維持不變，只是態度同執行力度成為大
家關注要點。當然，就算拜登當選，亦有機會將中國企業排除在外，但至少市場認為對華政策上
會有商討餘地或者有討論空間，並不會像特朗普般一言堂、一刀切、一人話事，相信屆時科技股
或者晶片股等存有政治風險的板塊有望短暫鬆綁。現時內地正召開中共十九屆五中全會，由周一
（２６日）至周四（２９日）在北京舉行，預定審議關於制定「十四五規劃」（２０２１至
２０２５年）的建議。早前國家主席習近平出席深圳特區建立４０周年大會發表講話中，提及新
發展格局不是封閉國內循環，而是開放的國內國際雙循環，相信市場亦極為關注內地未來五年發
展重點及方向，預料「自力更生」等倡議，便是要通過投資研發、創新來發展國內經濟動能，這
是應對外部環境不確定的應有審慎做法。

＊美國大選前投資應保守，塵埃落定再作部署＊

　　恆指在大型新股吸乾市場水份下，維持在短線整固格局２４０００點至２５０００點水平波
動，但美國新增新一輪救市方案未能趕及大選前通過，以及企業業績表現分歧，相信短線將呈反
覆向下整固格局，另外美國ＶＩＸ波動指數近日重上３５水平，反映市場恐慌情緒逐步加大，在
美國大選前夕投資上應該先偏向保守，塵埃落定再作部署。《財經評論員　李偉傑》（筆者為證
監會持牌人，筆者及╱或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益）

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