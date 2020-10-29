美股道指急挫，恒指低開４１８點報２４２９０，科指跌１４８點

《經濟通通訊社２９日專訊》隔晚美股三大指數急挫，道指收跌逾９００點，大市受疫情及

選情不穩所影響，ＶＩＸ恐慌指數升至近４０的位置，亞洲股市今早全線下跌，日經跌１７３點

，首爾指數跌３９點，港股方面則低開４１８點，失守１０天線（２４５９０點）及５０天線（

２４５４６點），重磅股匯控（００００５）低開２﹒９１％，為開市表現最差藍籌，友邦（０

１２９９）、騰訊（００７００）低開約２％拖累大市氣氛，恆指數開報２４２９０點，跌４１

８點或跌１﹒６９％，主板成交３８﹒７５億元。國企指數報９８０３，跌１６０點或跌１﹒６

１％。恆生科技指數報７５０８，跌１４８點或跌１﹒９４％。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）跌２﹒９１％，報３１﹒７元，以現價計，該股暫連

跌２日，累計跌幅６﹒２１％。香港交易所（００３８８）跌１﹒４８％，報３７２元；騰訊控

股（００７００）跌２％，報５８９元；中國移動（００９４１）跌０﹒６１％，報４８﹒７５

元，以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅４﹒２２％。友邦保險（０１２９９）跌２﹒３５％

，報７４﹒８元。



恆指十大跌幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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匯豐控股（００００５） ３１﹒７０元 跌２﹒９１％

華潤置地（０１１０９） ３１﹒００元 跌２﹒６７％

阿里巴巴（０９９８８） ３００﹒００元 跌２﹒４１％

友邦保險（０１２９９） ７４﹒８０元 跌２﹒３５％

建設銀行（００９３９） ５﹒４１元 跌２﹒１７％

小米集團（０１８１０） ２０﹒９５元 跌２﹒１０％

中國平安（０２３１８） ８０﹒３０元 跌２﹒０７％

騰訊控股（００７００） ５８９﹒００元 跌２﹒００％

工商銀行（０１３９８） ４﹒４４元 跌１﹒９９％

金沙中國（０１９２８） ２８﹒００元 跌１﹒９３％

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表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中興通訊（００７６３） １８﹒４０元 跌３﹒５６％

微盟集團（０２０１３） １０﹒３４元 跌３﹒３６％

金山軟件（０３８８８） ３９﹒６５元 跌３﹒１７％

恆騰網絡（００１３６） ０﹒３１５元 跌３﹒０８％

ＡＳＭ （００５２２） ８１﹒５０元 跌２﹒９８％

眾安在線（０６０６０） ３９﹒６０元 跌２﹒９４％

華虹半導體（０１３４７） ２７﹒７０元 跌２﹒８１％

金蝶國際（００２６８） ２０﹒００元 跌２﹒６８％

網易 （０９９９９） １３５﹒００元 跌２﹒４６％

阿里巴巴（０９９８８） ３００﹒００元 跌２﹒４１％

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