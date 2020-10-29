《盤後部署》美國大選前港股偏軟，料二萬四關有支持

《經濟通通訊社２９日專訊》隔晚美股急挫帶動港股走低，恆指今早開報２４２９０點跌
４１８點，隨後跌幅擴大見２４２５８點，在Ａ場倒升帶動下，跌幅漸收窄至２４５００點位置
徘徊，最終半日收報２４４７８點，跌２２９點或跌０﹒９３％。午後，恆指獲重磅股騰訊
（００７００）、港交所（００３８８）倒升提振，加上美股期指升反彈約１％，恆指跌幅一度
收窄至不到３０點報２４６７８點，最終收報２４５８６點，跌１２２點或跌０﹒４９％，主板
成交１３３１﹒８６億元；國企指數報９９５５點，跌７點或跌０﹒０８％，而恆生科技指數則
報７６７５點，升１８點或升０﹒２５％。
Ａ場方面表現向好，上證綜合指數報３２７２點，升３點或升０﹒１１％，成交
２７８６﹒０６億元人民幣；深證成分指數報１３５１９點，升１３１點或升０﹒９８％，成交
５０１６﹒６５億元人民幣。
重磅股個別發展，港交所（００３８８）領１﹒５４％，報３８３﹒４元；騰訊揚
０﹒６７％，報６０５元，盤中見６１４元新高，惟中移動（００９４１）跌１﹒９４％，報
４８﹒１元；友邦（０１２９９）跌１﹒３１％，報７５﹒６元；匯控（００００５）跌
１﹒０７％，報３２﹒３元；建行（００９３９）跌０﹒７２％，報５﹒４９元。
＊佩洛西：特朗普或因美股暴跌，願重啟談判經濟刺激措施＊
美國眾議院議長佩洛西指，美國總統特朗普或會因美股昨日（２８日）暴跌而再次重啟經濟
刺激措施談判。佩洛西表示，特朗普非常關注股市走，她希望特朗普在關注到疫情對經濟，以及
遲遲不推出提振措施對社會的影響後，能夠以更嚴肅的態度重啟談判。
前紐約聯邦儲備銀行行長達德利發文指，美聯儲現時的處境已接近「彈盡糧絕」的地步。他
認為即使儲局做更多行動亦未能為經濟提供足夠支持，而他指特朗普和國會須清楚美國繁榮十分
依賴政府支援措施，更呼籲華府推出紓困措施以加大財政刺激力度。
＊避險情緒重料港股弱勢，留意「十四五」規劃炒板塊＊
美股三大指數昨晚坐挫逾３％，市場對於提振措施出台的憧憬愈來愈低，帶動整體股市負面
氣氛，而加上疫情反彈使經濟復甦動力減弱，以及美國總統大選即將舉行，料投資者能更謹慎部
署資金。因此在大市波動與不穩的情況下，預料港股至選前仍會持續弱勢，投資者需要留意的，
期內任何與疫情和大選相關的消息，或對全球市況造成較大影響，從現時走勢而言，料二萬四關
位置會有一定支持。
另外，一連四日的中共十九屆五中全會今日閉幕，預料官方稍後將公布有關「十四五」規劃
以及２０３５年遠景目標的建議。中共中央將於明日（３０日）１０時舉行新聞發布會，介紹五
中全會精神，並答記者問。投資者可留意內地政策發展方向，而尋找受捧板塊。（ｊｃ）
etnet財經.生活App 精明外匯買賣三招「睇圖-比較匯率-預設提示」iOS / Android / Huawei