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29/10/2020 08:17

【新冠肺炎】歐洲多國新增病例創新高，法德緊急宣布全國封鎖措施

　　《經濟通通訊社２９日專訊》歐洲多國新增病例創新高，法國及德國周三（２８日）下令實
施全國性封鎖措施。
　　西班牙最新單日新增病例９３０３宗，創疫情爆發以來最高。希臘最新單日新增病例
１５４７宗，同創疫情爆發以來最高，並連續第二日刷新紀錄，累計確診總數３４２２９宗。
　　意大利最新單日新增病例１４％至創紀錄２４９９１宗，住院人數達到５月初以來最高。葡
萄牙最新單日新增病例３９６０宗，達疫情爆發以來最多，累計確診總數近１３萬宗。波蘭最新
單日新增病例１８８２０宗，死亡人數創紀錄地增２３６人，累計達４８５１人。
　　法國最新單日新增病例激增至逾３６０００宗，德國病例亦呈現指數式增長，法國總統馬克
龍、德國總理默克爾周三下令實施全國性封鎖措施。
　　法國的新措施將於周五（３０日）生效，包括除購買必需品及就醫外，都要必須留在家中。
無法居家辦公的員工仍將被允許外出上班，學校亦將繼續開放。
　　德國則由下周一（２日）開始關閉酒吧、餐廳和劇院。學校將繼續開放，商店將允許在嚴格
限制下營業。
　　英國政府緊急科學委員會的預測模型亦表明，英格蘭可能需要在１２月中旬前實施嚴格的防
疫限制措施。（ａｌ）

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