《台股攻略－馮偉明》台股跌穿１２７００點關口

《台股攻略》美國總統大選在即，加上歐美新冠肺炎疫情反覆，令美股暴瀉，拖累台股指數

今早（２９日）裂口低開過百點，終場收１２６２２點，大跌１３０點，成交金額擴大至新台幣

１８６５億元。

三大蘋果概念股全面報跌，台積電ＡＤＲ昨晚（２８日）下跌３﹒３％，正股今日同樣下挫

，收新台幣４３７元，跌新台幣７元。大立光表現疲弱，收新台幣３，０３５元，跌新台幣６５

元。鴻海股價一度下挫近２％，惟買盤於低位入市支持，收新台幣７８元，跌新台幣０﹒３０元

。其他權值股方面，晶片股逆市上升。聯電因違反營業秘密保護法官司，與美國司法部以

６０００萬美元達成和解，刺激股價開低走高，收新台幣３２﹒９５元，升新台幣０﹒３０元。

聯發科今日逆市造好，收新台幣６８４元，升新台幣３元。歐美疫情再度升溫，刺激防疫概念股

再度熱炒。毛寶以漲停板價新台幣２２﹒５５元收市，恆大上升超過７％，而美德醫療─ＤＲ、

熱映、易威、亞諾法、天良、南六及康那香亦有１％至４％不等的升幅。

美國總統大選在即以及德法兩國因疫情宣布封鎖措施，增加市場不確定性，台股能否企穩

１２５００點支持，成為後市關鍵。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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