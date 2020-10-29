《窩輪豪情－梁業豪》即市跌勢喘定，科指宜升破７５９０

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為資訊科技業、工

業與非必需性消費業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為思

摩爾（０６９６９）、騰訊（００７００）與華潤啤酒（００２９１），可用作買入其相關認購

權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜

首選中國平安（０２３１８）、華潤電力（００８３６）與粵海投資（００２７０）。

港股裂口低開，屬於絕大部分投資者預期之內。好友大戶立即入市反攻，阻止１０月份期貨

、期權最後結算價下降。論反彈幅度，暫時只屬強差人意，恆生指數即市重要阻力位已下移至２

４５８７。小時圖形勢顯著向淡，惟大市的跌勢已告喘定。科技指數的表現較佳，若見開市後高

位７５９０被升破，應可帶動大市進一步反彈。現貨主攻市場資金淨主動買入只得

３８﹒９３０億元，大戶主動買沽比率則報５６﹒４４，反映出即市好友大戶略佔上風。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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