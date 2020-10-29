  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

29/10/2020 11:15

《窩輪豪情－梁業豪》即市跌勢喘定，科指宜升破７５９０

　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為資訊科技業、工
業與非必需性消費業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為思
摩爾（０６９６９）、騰訊（００７００）與華潤啤酒（００２９１），可用作買入其相關認購
權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜
首選中國平安（０２３１８）、華潤電力（００８３６）與粵海投資（００２７０）。
　　港股裂口低開，屬於絕大部分投資者預期之內。好友大戶立即入市反攻，阻止１０月份期貨
、期權最後結算價下降。論反彈幅度，暫時只屬強差人意，恆生指數即市重要阻力位已下移至２
４５８７。小時圖形勢顯著向淡，惟大市的跌勢已告喘定。科技指數的表現較佳，若見開市後高
位７５９０被升破，應可帶動大市進一步反彈。現貨主攻市場資金淨主動買入只得
３８﹒９３０億元，大戶主動買沽比率則報５６﹒４４，反映出即市好友大戶略佔上風。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
【ｅｔｎｅｔ　Ａｐｐ】精明外匯買賣三招「睇圖－比較匯率－預設提示」
　
立即下載＞＞
ｅｔｎｅｔ財經．生活Ａｐｐ
ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱２ＵＮｂ３ＱＮ
Ｈｕａｗｅｉ　　　　　：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３３Ｓｏ８ＬＳ
　
ｅｔｎｅｔ強化版ＭＱ
ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｌｊｊＡ９８
Ｈｕａｗｅｉ　　　　　：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｈＶＲＵ７ｗ

etnet財經.生活App 精明外匯買賣三招「睇圖-比較匯率-預設提示」iOS / Android / Huawei

返回新聞主頁

最新專題
More
接通華為29/10/2020
「5G時代 - 新挑戰vs 新機遇vs 新生態」網上研討會
財經熱話28/10/2020
【螞蟻上市】孖展買螞蟻利息最低僅0.48厘　銀行券商點揀好？
中國故事28/10/2020
《神州經脈》人幣中間價逆周期因子淡出　A場收升外資八日後重返
財經熱話28/10/2020
【匯控績後】匯控季績有驚喜　市場憧憬恢復派息　高盛上望50元
FOCUS28/10/2020
【FOCUS】逆周期因子淡出　人幣隨美元波動勢加劇
開市Good Morning28/10/2020
《開市Good Morning》陳鳳珠：騰訊短線值博率不高
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【格盡匯價】英鎊急跌，利買樓置業？即用etnet App格盡各大銀行匯價，仲可預設提示捉實靚價！

【全新功能】善用etnet App精明外匯買賣三招 投資旅行升學話咁易!

【etnet Bonus】賞 維柏健【健骨至尊500(無鈉維心配方)】

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>