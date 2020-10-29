《談國論企－黎偉成》工業巨企９月份續多賺受惠復甦

《談國論企》中國的全國規模以上工業企業實現利潤於２０２０年９月份的同比續增，使三

季度呈三連升佳態，和前三季度的跌幅遠低於上半年，足見國家防控新冠狀肺炎

ＣＯＶＩＤ－１９疫情達效再精準有序復工復產復商復市，挺企業、保就業之策，使內需轉強挺

工業生產和經營回報於三季度較二季度有更明顯的改善，經濟基本回復穩中有進發展。惟外需在

美歐經濟深受惡疫進一步大流行深壓，和美國或現大選亂況，須嚴防之。



＊高技術製造業表現理想仍受困海外市場＊



來自中國國家統計局所發布的最新資料，全國規模以上工業企業實現利潤總額於２０２０年

１－９月份累計４﹒３６６５萬億元同比即使減少２﹒４％，相對於１－８月份３﹒７１６６萬

億元的４﹒４％減幅少減整整２個百分點，和遠低於１－６月份２﹒５１１４萬億元的

１２﹒８％降幅，便可見規模以上工業企業（簡稱工業大企，下同）陸續收復１－３月份跌

３６﹒７％和１－２月份跌３８﹒３％的失地，可見自３月份開始精準地推出的復工復產，對工

業大企有良性的效益。

即使工業大企的實現利潤於９月份達６４６４億元同比增長１０﹒１％，低於８月份

６１２８﹒１億元同比增長１９﹒１％，與７月份５８９１﹒１億元增１９﹒６％，與６月份

６６６５億元的１１﹒５％升幅大致相若，更明確扭轉４月份少賺４﹒３％之況，反映出工業大

企在二季度經營回報有持續良佳提升，實乃十分良性的經濟社會啟示。

此可在工業大企兩大方面看：（甲）實現利潤徐徐改進，其中（一）在產業方面：（Ｉ）製

造業實現利潤總額於２０２０年１－９月份累計３﹒７萬億元，同比維持於１－８月份３﹒１４

萬億元的１％減幅，較１－７月份２﹒６２５８萬億元的４﹒５％跌幅少減，有改善；（ＩＩ）

電力、熱力、燃氣生產和供應業３４１５３４１５億元同比增長０﹒９％，更扭轉１－７月份

２８１０﹒５億元減３﹒３％之況，而１－６月份２２４５億元同比減少８﹒７％。

問題是（ＩＩＩ）採礦業的實現利潤總額，於１－９月份累計２﹒６７４３萬億元，同比減

３７﹒２％，無疑低於１－８月份２３３６億元減３８﹒１％和１－７月份１９５３億元減

４１﹒６％，仍然在相當程度顯示此一產業存困甚深。

再以（二）行業看，全國規模以上工業的４１大類行業於１－９月份達２１個，比１－８月

份的１６個和１－７月份的１２個為多，佳象。利潤有上升的主要為（１）專用設備升

２２﹒３％即使略低於１－８月份的２２﹒９％，卻為各業多賺之首；列次席的（３）農副產品

多賺１６﹒７％；而（３）計算機通計及其他電子設備的利潤增長１５﹒５％，明顯低於１－８

月份的２６﹒１％升幅，尚處第三位，（４）通用設備升幅由１－８月份的７﹒６％提升至

１０﹒７％。難得的是（５）紡織業增利４﹒８％、（６）汽車業升３﹒％和（７）電力熱力生

產和供應升２﹒１％，皆比１－８月為高。

實現利潤總額仍跌的大企業，跌幅普見收窄，尤其是：（８）黑色金屬冶煉和壓延加工製造

業跌１８﹒７％低於１－８月份的２３﹒１％。（９）石油然氣開採業減幅由８４﹒４％收窄至

６６﹒２％，亦屬相對可以接受之態。



＊營業收入利潤率提升產成本存貨有改善＊



（乙）工業企業的的財務狀況，有不同程度的改善，其中（Ａ）整體收支情況，營業收入於

１－９月份達７４﹒２３萬億元，同比減少１﹒５％，比１－８月份６４萬億減少２﹒７％少減

１﹒２個百分點，，比發生營業成本６２﹒５３萬億元減幅１﹒４％多減０﹒１個百分點，由是

營業收入利潤率５﹒８８％，略高於１－８月份的５﹒７９％、１－７月的５﹒６３％，而１－

６月份為５﹒４２％、１－５月份５％、１－４月份４﹒４５％、１－３月份的３﹒９４％和１

－２月份的３﹒５４％，同樣顯示工業企業在復工復產後的經營和回報，有改進。

（Ｂ）企業的（ｉ）產成品存貨於９月末４﹒５３萬億元同比增加８﹒２％，無疑比８月末

４﹒５５萬億元同比增７﹒９％多增０﹒３個百分點，但比對上一個月少０﹒４％；（ｉｉ）應

收帳款於９月末１６﹒２４萬億元同比增加１４﹒３％，略低於８月末１５﹒９萬億元的

１４﹒５％升幅，可解讀為企業加大放帳力度爭取出貨。

規模以上工業企業的業務業績自二季度開始續見改進，特別是三季度之況有持續穩定較快的

增長，比以６月份為主的二季度的表現更佳，當會帶動中小微企業的經營和回報，有逐步回升。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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