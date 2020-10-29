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即市新聞

29/10/2020 13:51

《中資異動》美團（０３６９０）升５％破頂，報２９４元

　　《經濟通通訊社２９日專訊》美團（０３６９０）升５％，報２９４元，最高價為２９４元
，創上市新高，最低價為２７４﹒６元，主動買盤６５％；成交１７５６﹒７４萬股，涉資
４９﹒８２億元。以現價計，該股暫連升３日，累計升幅１２﹒０４％。
　　現時，恆生指數報２４５５８，跌１５０點或０﹒６１％；恆生國指報９９４３，跌１９點
或０﹒２％；恆生科技指數報７６７４，升１８點或０﹒２４％；主板成交８３４﹒２億元。
　　上證綜合指數報３２７７，升７點或０﹒２４％，成交２０４０﹒８億元人民幣。
　　深證成份指數報１３５１８，升１３０點或０﹒９８％，成交１７９２﹒９８億元人民幣。

　基本資料
　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　報價　　　　　２９４﹒０００　　　　　　變動　　　　　　　＋５﹒００％
　最低價　　　　２７４﹒６００　　　　　　最高價　　　　　２９４﹒０００
　成交股數　　１７５６﹒７４萬股　　　　　成交金額　　　　　４９﹒８２億
　１０天平均　　２６９﹒１００　　　　　　１００天平均　　２２１﹒４０９
　２０天平均　　２６３﹒３２０　　　　　　２５０天平均　　１５０﹒３４１
　５０天平均　　２５３﹒６７６　　　　　　ＲＳＩ１４　　　　６９﹒４２９
　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　股份狀態：創上市新高，主動買盤６５％，暫連升３日，累計升幅１２﹒０４％

　表列同板塊或相關股份表現：

　股份　　　　　　（編號）　　　　　　現價（元）　　　　　　　變幅（％）
　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　美團　　　　　　（０３６９０）　　２９４﹒００　　　　　　　＋５﹒００
　恆騰　　　　　　（００１３６）　　　　０﹒３４　　　　　　　＋４﹒６２
　騰訊　　　　　　（００７００）　　６０７﹒００　　　　　　　＋１﹒００
　微盟　　　　　　（０２０１３）　　　１０﹒３６　　　　　　　－３﹒１８
　樂享互動　　　　（０６９８８）　　　　４﹒６１　　　　　　　＋４﹒７７
　中國有贊　　　　（０８０８３）　　　　１﹒９３　　　　　　　－１﹒５３
　京東　　　　　　（０９６１８）　　３１８﹒００　　　　　　　－０﹒９３
　移卡　　　　　　（０９９２３）　　　４３﹒５０　　　　　　　－３﹒３３
　阿里巴巴　　　　（０９９８８）　　３０４﹒４０　　　　　　　－０﹒９８
　網易　　　　　　（０９９９９）　　１３６﹒３０　　　　　　　－１﹒５２
　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｄ）

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