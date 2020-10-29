《中資異動》美團（０３６９０）升５％破頂，報２９４元

《經濟通通訊社２９日專訊》美團（０３６９０）升５％，報２９４元，最高價為２９４元

，創上市新高，最低價為２７４﹒６元，主動買盤６５％；成交１７５６﹒７４萬股，涉資

４９﹒８２億元。以現價計，該股暫連升３日，累計升幅１２﹒０４％。

現時，恆生指數報２４５５８，跌１５０點或０﹒６１％；恆生國指報９９４３，跌１９點

或０﹒２％；恆生科技指數報７６７４，升１８點或０﹒２４％；主板成交８３４﹒２億元。

上證綜合指數報３２７７，升７點或０﹒２４％，成交２０４０﹒８億元人民幣。

深證成份指數報１３５１８，升１３０點或０﹒９８％，成交１７９２﹒９８億元人民幣。



基本資料

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報價 ２９４﹒０００ 變動 ＋５﹒００％

最低價 ２７４﹒６００ 最高價 ２９４﹒０００

成交股數 １７５６﹒７４萬股 成交金額 ４９﹒８２億

１０天平均 ２６９﹒１００ １００天平均 ２２１﹒４０９

２０天平均 ２６３﹒３２０ ２５０天平均 １５０﹒３４１

５０天平均 ２５３﹒６７６ ＲＳＩ１４ ６９﹒４２９

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股份狀態：創上市新高，主動買盤６５％，暫連升３日，累計升幅１２﹒０４％



表列同板塊或相關股份表現：



股份 （編號） 現價（元） 變幅（％）

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美團 （０３６９０） ２９４﹒００ ＋５﹒００

恆騰 （００１３６） ０﹒３４ ＋４﹒６２

騰訊 （００７００） ６０７﹒００ ＋１﹒００

微盟 （０２０１３） １０﹒３６ －３﹒１８

樂享互動 （０６９８８） ４﹒６１ ＋４﹒７７

中國有贊 （０８０８３） １﹒９３ －１﹒５３

京東 （０９６１８） ３１８﹒００ －０﹒９３

移卡 （０９９２３） ４３﹒５０ －３﹒３３

阿里巴巴 （０９９８８） ３０４﹒４０ －０﹒９８

網易 （０９９９９） １３６﹒３０ －１﹒５２

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（ｅｄ）

