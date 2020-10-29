《美元走勢－羅明立》歐元短線轉弱，下個支持位１﹒１６８０

最高 最低 東京收市
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美元╱日圓 １０４﹒５０ １０４﹒２９ １０４﹒３５
歐元╱美元 １﹒１７５９ １﹒１７４４ １﹒１７５７
英鎊╱美元 １﹒３０２５ １﹒２９８３ １﹒３０２０
美元╱瑞郎 ０﹒９１１０ ０﹒９０９０ ０﹒９０９１
美元╱港元 ７﹒７５３７ ７﹒７４９８ ７﹒７５１５
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《美元走勢》歐美新冠肺炎確診數字持續增加，加上投資者憂慮美國總統大選結果可能存在
爭議，恐慌指數ＶＩＸ指數上升２０﹒８％至４０點，創年中以來最高。美大選前很大可能無法
達成紓困方案令投資者失望，道指跌９４３點。受惠避險需求上升，加上歐洲德法兩國再收緊防
疫措施，美匯指數升至９３﹒６０。總統選舉帶來的不明朗因素影響美國經濟復甦步伐及市場信
心，料避險需求會推升支持美元短線走勢，阻力在９４水平。
歐洲央行將於今晚（２９日）公布議息結果，市場普遍預期央行將會維持利率不變，不過不
排除央行會釋放加大購債規模的訊號。為了應對新冠肺炎疫情，歐洲央行３月推出了緊急抗疫購
債計劃（ＰＥＰＰ），並於６月份增加購債規模至６０００億歐元，令計畫總額度增加至
１﹒３５萬億歐元，而目前購債剩餘額度為７５００億歐元。
分析師預期，歐洲央行或會於１２月份再擴大ＰＥＰＰ的規模，以應對經濟下行風險。歐元
失守１﹒１６６０令短線走勢轉弱，下個支持位在１﹒１６８０，之後１﹒１６００。即市可於
１﹒１７６０沽出歐元，目標１﹒１６６０，以１﹒１８以上為止損。
方向 入市價 目標位 止蝕
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美元╱日圓 觀 望
歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１７６０ １﹒１６８０ １﹒１８０８
英鎊╱美元 觀 望
美元╱瑞郎 觀 望
美元╱加元 觀 望
澳元╱美元 觀 望
紐元╱美元 觀 望
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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》
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