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即市新聞

29/10/2020 15:41

《美元走勢－羅明立》歐元短線轉弱，下個支持位１﹒１６８０

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０４﹒５０　　　１０４﹒２９　　　１０４﹒３５
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１７５９　　　１﹒１７４４　　　１﹒１７５７
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３０２５　　　１﹒２９８３　　　１﹒３０２０
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９１１０　　　０﹒９０９０　　　０﹒９０９１
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５３７　　　７﹒７４９８　　　７﹒７５１５
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》歐美新冠肺炎確診數字持續增加，加上投資者憂慮美國總統大選結果可能存在
爭議，恐慌指數ＶＩＸ指數上升２０﹒８％至４０點，創年中以來最高。美大選前很大可能無法
達成紓困方案令投資者失望，道指跌９４３點。受惠避險需求上升，加上歐洲德法兩國再收緊防
疫措施，美匯指數升至９３﹒６０。總統選舉帶來的不明朗因素影響美國經濟復甦步伐及市場信
心，料避險需求會推升支持美元短線走勢，阻力在９４水平。
　　歐洲央行將於今晚（２９日）公布議息結果，市場普遍預期央行將會維持利率不變，不過不
排除央行會釋放加大購債規模的訊號。為了應對新冠肺炎疫情，歐洲央行３月推出了緊急抗疫購
債計劃（ＰＥＰＰ），並於６月份增加購債規模至６０００億歐元，令計畫總額度增加至
１﹒３５萬億歐元，而目前購債剩餘額度為７５００億歐元。
　　分析師預期，歐洲央行或會於１２月份再擴大ＰＥＰＰ的規模，以應對經濟下行風險。歐元
失守１﹒１６６０令短線走勢轉弱，下個支持位在１﹒１６８０，之後１﹒１６００。即市可於
１﹒１７６０沽出歐元，目標１﹒１６６０，以１﹒１８以上為止損。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１７６０　　　１﹒１６８０　　　１﹒１８０８
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
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